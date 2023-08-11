【港股市況】阿里巴巴ADR較港高近3%　恒指黑期升約34點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 業績勝預期，阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開39點，恒指料開報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：43】花樣年控股 （01777） 今早復牌。

【內房危機】花樣年8.11復牌 2021、2022年累蝕165.37億人幣

【08：24】恒指黑期升約34點，報19273點，道指期貨升37點，報35288點。

【08：09】【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣 藉以佈局Web3領域 另發盈喜、料上半年利潤增最多1.4倍

【07：57】【盈警｜乳業股】中國飛鶴發盈警 料上半年淨利潤減少最多約36%

【07：47】【業績︱體育用品股】李寧中期按年少賺3% 重新派中期息0.362元人幣

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順 上季經調整純利449億人幣、收入按年增14% 同勝預期

【07：45】【內房危機】碧桂園突發盈警 離岸債價跌至恒大水平 碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣勝預期︱微辣突然發文感謝10年來支持、宣布暫停更新

【07：45】港股ADR收報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹數據增速低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息， 道指早段急升455點， 午市升幅反覆收窄，道指一度輕微倒跌，最終升52點，報35176點；標指升1點，報4468點；納指升15點或0.12%，報13737點。美滙指數升0.16%，報102.65，長債息報4.104厘。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】日圓暗湧 夜期收市升52點 阿里美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩