  • 27°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴ADR較港高近3%　恒指黑期升約34點（不斷更新）

股市 08:44 2023/08/11

分享：

分享：

港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 業績勝預期，阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開39點，恒指料開報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：43】花樣年控股 （01777） 今早復牌。

【內房危機】花樣年8.11復牌　2021、2022年累蝕165.37億人幣

【08：24】恒指黑期升約34點，報19273點，道指期貨升37點，報35288點。

【08：09】【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣　藉以佈局Web3領域　另發盈喜、料上半年利潤增最多1.4倍

【07：57】【盈警｜乳業股】中國飛鶴發盈警　料上半年淨利潤減少最多約36%

【07：47】【業績︱體育用品股】李寧中期按年少賺3%　重新派中期息0.362元人幣

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期

【07：45】【內房危機】碧桂園突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣勝預期︱微辣突然發文感謝10年來支持、宣布暫停更新

【07：45】港股ADR收報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美國通脹數據增速低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息， 道指早段急升455點， 午市升幅反覆收窄，道指一度輕微倒跌，最終升52點，報35176點；標指升1點，報4468點；納指升15點或0.12%，報13737點。美滙指數升0.16%，報102.65，長債息報4.104厘。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【ET開市直擊】阿里、中移動績後部署策略 美國通脹數據解讀（歡迎觀眾問股）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款