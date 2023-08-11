【港股市況】阿里巴巴績後逆市升　碧桂園跌9%變「毫子股」、花樣年挫逾50%　恒指午後初段跌約120點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股焦點落在個別公司業績身上，阿里巴巴 （09988） 業績勝預期帶動港股高開，阿里巴巴績後升2%，中移動 （00941） 升2%。內房股仍是受壓，碧桂園 （02007） 跌逾8%，花樣年 （01777） 復牌跌55%，恒指半日跌119點，報19128點，科指轉跌1.9%，報4296點。

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財經日誌︰

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即市走勢

港股午後初段跌咗120點。

【12：35】【李寧2331】李寧CEO：望能持續派中期息 維持全年收入增長指引

【12：29】【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長

【12：20】【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29% 派息削三成至2.5仙

【12：00】恒指半日跌119點，報19128點，成交額為528億元。

【11：49】中移動 （00941） 逆市升2.2%，報66.3元。

【11：42】中國飛鶴 （06186） 大插12.2%，報4.39元。

【11：38】吉利 （00175） 挫2.8%，報9.98元。吉利旗下電動車品牌極氪汽車在官方微博上表示，極氪汽車推出「極氪001」最新限時價格權益政策，自即日起至年底，新下定用戶可享受限時立減3萬元人民幣至3.7萬元人民幣。而昨日有傳極氪計劃未來數周推出極氪001 FR跑車，目標在今年交付首批該款汽車。

【11：30】恒指跌幅收窄至100點內，報19150點，跌97點。

【11：26】【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長 大摩稱目前估值吸引、重申為首選股

【11：23】大市最新於19100點水平。

【11：17】佐丹奴 （00709） 逆市再升近2%，破頂高見3.28元。

【11：11】三大中資電訊股逆市上升，中移動 （00941） 升2%，聯通 （00762） 升逾1%，中電信 （00728） 升近2%。

【11：02】蔚小理分別跌逾4%，吉利 （00175） 跌3%，比亞迪 （1211） 跌2%，長汽 （02333） 跌逾3%，廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：54】恒指最新跌近200點，報19059點跌188點，再次下試19000點關口支持。

【10：47】科指中，僅得阿里巴巴 （09988） 上升近2%，其餘全數下跌。

【10：29】大市短綫向下，最新跌逾百點，報19119點，跌128點，科指跌1.9%，報4293點。

【10：22】內險股下跌，國壽 （02628） 跌3%，平保 （02318） 跌2%，財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 跌近2%。

【10：19】港股早段曾跌近100點，低見19155點，恒指最新跌35點，報19212點，科指跌1.3%，報4321點。

【10：15】中國飛鶴 （06186） 發盈警，股價今早挫近9%，低見4.53元。

【10：11】創科 （00669） 反彈幅度擴大至逾4%，高見82.75元。

【10：01】華晨中國 （01114） 派0.96元特息今日除淨，股價逆市升5%，高見2.96元。

【10：00】【內房危機】恒大地產集團去年淨虧損527億、流動負債1.68萬億 生產經營受重大影響

【09：49】【業績｜iPhone概念股】高偉電子轉升4% 上半年少賺42.6%不派息 將繼續加大研發資源投入

【09：48】碧桂園 （02007） 跌逾11%，低見0.92元。

【09：46】昨日績後下挫的創科 （00669） ，股價今早逆市反彈逾2%，早段高見81.1元。

【09：40】內房向下，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌3%，龍湖 （00960） 跌逾2%，花樣年 （01777） 挫53%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 早段升逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：36】碧桂園 （02007） 早段跌逾8%，破底低見0.94元。

【09：33】港股開市後轉跌，恒指最新跌約42點，報19205點，科指跌1.2%，報4323點。

【09：32】花樣年 （01777） 開市後跌幅擴大至近50%，低見0.1元。

【09：30】中芯國際 （00981） 上季純利4億美元，按年跌21.7%，但按季升74.3%，股價升0.7%。

【業績︱中芯981】中芯毛利率恐連降6季 第二季純利按年跌22%

【09：28】華虹半導體 （01347） 逆市跌逾3%，華虹半導體第二季純利按年跌6.4%至7852.4萬美元，按季則跌48.4%。

【業績︱芯片股】華虹半導體第二季少賺6.4% 料第三季毛利率跌至最多18%

【09：27】【內房危機】奧園：獲本金75.89%債權人支持重組 延長重組支持協議費用至8.31

【09：26】李寧 （02331） 績後造好，股價高開6%。

【09：25】港鐵 （00066） 高開0.4%，港鐵半年淨利潤11.7%至41.8億元，派中期普通股息每股0.42元。

【業績｜66】港鐵上半年淨利潤跌11.7%至41.8億元 派息0.42元

【09：23】中移動 （00941） 績後向上，高開1%。中移動半年純利761.73億元人民幣，按年增長8.4%，中期息2.43港元，升10.5%。

【中移動業績】中移動上半年多賺8.4% 加派中期息一成至2.43元、現價股息率7厘 管理層：雲業務收入可實現年初800億人幣目標（第二版）

【09：22】阿里巴巴 （09988） 績後升3%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，花樣年 （01777） 復牌跌26%，恒指高開71點，開報19319點，科指升0.2%，報4386點。

【09：13】期指高開63點，開報19320點。

【08：57】【資源股】俄鋁上半年純利大跌75% 收入跌17%

【08：52】【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整 近期啟動相關程序

【08：43】花樣年控股 （01777） 今早復牌。

【內房危機】花樣年8.11復牌 2021、2022年累蝕165.37億人幣

【08：24】恒指黑期升約34點，報19273點，道指期貨升37點，報35288點。

【08：09】【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣 藉以佈局Web3領域 另發盈喜、料上半年利潤增最多1.4倍

【07：57】【盈警｜乳業股】中國飛鶴發盈警 料上半年淨利潤減少最多約36%

【07：47】【業績︱體育用品股】李寧中期按年少賺3% 重新派中期息0.362元人幣

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順 上季經調整純利449億人幣、收入按年增14% 同勝預期

【07：45】【內房危機】碧桂園突發盈警 離岸債價跌至恒大水平 碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣勝預期︱微辣突然發文感謝10年來支持、宣布暫停更新

【07：45】港股ADR收報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。

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【07：30】美國通脹數據增速低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息， 道指早段急升455點， 午市升幅反覆收窄，道指一度輕微倒跌，最終升52點，報35176點；標指升1點，報4468點；納指升15點或0.12%，報13737點。美滙指數升0.16%，報102.65，長債息報4.104厘。

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責任編輯︰梁浩碩