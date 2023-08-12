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【恒指夜期+ADR】離岸人幣跌穿7.26　夜期收市跌238點失萬九關　中概股指數跌4%（不斷更新）

股市 06:15 2023/08/12

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中國於港股收市後公布新增貸款數據，不過，中港股市已偷步下跌，A股跌2%，港股跌173點或0.9%，加上外資對中國房地產市場憂慮，夜期進一步走弱，收市跌238點，收報18857點，失守19000關。中概股指數跌3.7%，收報7091點。

離岸人民幣滙價跌穿7.26關，收報7.2601，跌0.2%，人民幣在岸價收報7.2395，跌0.3%。

股份折算港元較港收市價變幅
美團ADR133.33-2.8%
騰訊ADR329.36-1.9%
滙豐ADR62.71+0.2%
阿里巴巴美股93.54-1.8%

北水吸資近72億元大手買指數ETF

港股險守萬九關，北水全日錄71.8億元淨流入。資金主要買指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄20.6及8.6億元淨流入，南方恒生科技ETF （03033） 亦吸資3億元；普遍股份錄資金流入，僅李寧 （02331） 走資0.7億元。

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阿里巴巴、中移動績後逆市升 碧桂園再跌半成變「毫子股」 恒指跌173點

港股焦點落在個別公司業績身上，阿里巴巴 （09988） 績後升1%，中移動 （00941） 升2%，創科 （00669） 反彈近4%，內房股仍是受壓，碧桂園 （02007） 跌逾5%，花樣年 （01777） 復牌挫逾五成，恒指全日跌173點，收報19075點，成交965.8億元。科指跌2.4%，報4273點。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴95.3+1.1+1924
中移動66.2+2.1+1310
創科實業82.1+4.0+818
友邦保險72.9-1.2-16394
騰訊335.8-1.2-1915
美團137.2-2.7-34-109

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股

【大行報告｜1299】摩通：友邦遭過度拋售、估值為歷史低　料潛在升幅達17%

【大行報告│002】花旗調升中電目標價至55元　惟憂未來5年管制計劃協議年度開支減少礙本港盈利

財經日誌︰

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即市走勢

【03：00】夜期收市跌238點，收報18857點

【22：40】夜期跌218點

【21：26】離岸人民幣跌穿7.26

【18：45】北水吸資近72億元買指數ETF，恒指夜期跌135點失萬九關。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 績後升1%，中移動 （00941） 升2%，創科 （00669） 反彈近4%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，花樣年 （01777） 復牌挫逾五成，恒指全日跌173點，收報19075點，成交965.8億元。科指跌2.4%，報4273點。

【16：02】【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會　了解房企銷售及債務　惟碧桂園未獲邀與會（第二版）

【16：00】【領展823】四座大山壓垮領展股價　CEO王國龍「左手買右手沽」只是原因之一？

【16：00】恒指U盤前跌155點，報19092點。

【15：21】港股尾市於19100點水平爭持，跌142點，報19105點，科指跌2.1%，報4284點。

【15：12】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.1%，恒生 （00011） 升0.3%，東亞 （00023） 升0.2%。

【15：05】金沙 （01928） 績前向下，股價跌逾2%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾3%，澳博 （00880） 跌逾2%。

【14：42】恒指最新跌約187點，報19060點，科指跌2.5%，報4266點。美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至逾1%。

【14：30】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 升近3%，新地 （00016） 升逾1%，新世界 （00017） 升0.2%，信置 （00083） 升0.5%，長實 （01113） 升0.1%。

【14：08】【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市

【14：06】領展 （00823） 再跌近2%，跌穿40元關口，低見39.65元破底。

【13：58】發盈警的中國飛鶴 （06186） 午後跌幅進一步擴大，最新跌逾13%，低見4.31元。

【13：41】碧桂園 （02007） 跌幅收窄，最近跌逾5%，報0.98元，今早曾低見0.89元。

【13：00】港股午後初段跌咗120點。

【12：35】【李寧2331】李寧CEO：望能持續派中期息　維持全年收入增長指引

【12：29】【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長

【12：20】【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29%　派息削三成至2.5仙

【12：00】恒指半日跌119點，報19128點，成交額為528億元。

【11：49】中移動 （00941） 逆市升2.2%，報66.3元。

【11：42】中國飛鶴 （06186） 大插12.2%，報4.39元。

【11：38】吉利 （00175） 挫2.8%，報9.98元。吉利旗下電動車品牌極氪汽車在官方微博上表示，極氪汽車推出「極氪001」最新限時價格權益政策，自即日起至年底，新下定用戶可享受限時立減3萬元人民幣至3.7萬元人民幣。而昨日有傳極氪計劃未來數周推出極氪001 FR跑車，目標在今年交付首批該款汽車。

【11：30】恒指跌幅收窄至100點內，報19150點，跌97點。

【11：23】大市最新於19100點水平。

【11：17】佐丹奴 （00709） 逆市再升近2%，破頂高見3.28元。

【11：11】三大中資電訊股逆市上升，中移動 （00941） 升2%，聯通 （00762） 升逾1%，中電信 （00728） 升近2%。

【11：02】蔚小理分別跌逾4%，吉利 （00175） 跌3%，比亞迪 （1211） 跌2%，長汽 （02333） 跌逾3%，廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：54】恒指最新跌近200點，報19059點跌188點，再次下試19000點關口支持。

【10：47】科指中，僅得阿里巴巴 （09988） 上升近2%，其餘全數下跌。

【10：29】大市短綫向下，最新跌逾百點，報19119點，跌128點，科指跌1.9%，報4293點。

【10：22】內險股下跌，國壽 （02628） 跌3%，平保 （02318） 跌2%，財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 跌近2%。

【10：19】港股早段曾跌近100點，低見19155點，恒指最新跌35點，報19212點，科指跌1.3%，報4321點。

【10：15】中國飛鶴 （06186） 發盈警，股價今早挫近9%，低見4.53元。

【10：11】創科 （00669） 反彈幅度擴大至逾4%，高見82.75元。

【10：01】華晨中國 （01114） 派0.96元特息今日除淨，股價逆市升5%，高見2.96元。

【10：00】【內房危機】恒大地產集團去年淨虧損527億、流動負債1.68萬億　生產經營受重大影響

【09：49】【業績｜iPhone概念股】高偉電子轉升4%　上半年少賺42.6%不派息　將繼續加大研發資源投入

【09：48】碧桂園 （02007） 跌逾11%，低見0.92元。

【09：46】昨日績後下挫的創科 （00669） ，股價今早逆市反彈逾2%，早段高見81.1元。

【09：40】內房向下，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌3%，龍湖 （00960） 跌逾2%，花樣年 （01777） 挫53%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 早段升逾2%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：36】碧桂園 （02007） 早段跌逾8%，破底低見0.94元。

【09：33】港股開市後轉跌，恒指最新跌約42點，報19205點，科指跌1.2%，報4323點。

【09：32】花樣年 （01777） 開市後跌幅擴大至近50%，低見0.1元。

【09：30】中芯國際 （00981） 上季純利4億美元，按年跌21.7%，但按季升74.3%，股價升0.7%。

【業績︱中芯981】中芯毛利率恐連降6季　第二季純利按年跌22%

【09：28】華虹半導體 （01347） 逆市跌逾3%，華虹半導體第二季純利按年跌6.4%至7852.4萬美元，按季則跌48.4%。

【業績︱芯片股】華虹半導體第二季少賺6.4%　料第三季毛利率跌至最多18%

【09：27】【內房危機】奧園：獲本金75.89%債權人支持重組　延長重組支持協議費用至8.31

【09：26】李寧 （02331） 績後造好，股價高開6%。

【09：25】港鐵 （00066） 高開0.4%，港鐵半年淨利潤11.7%至41.8億元，派中期普通股息每股0.42元。

【業績｜66】港鐵上半年淨利潤跌11.7%至41.8億元　派息0.42元

【09：23】中移動 （00941） 績後向上，高開1%。中移動半年純利761.73億元人民幣，按年增長8.4%，中期息2.43港元，升10.5%。

【中移動業績】中移動上半年多賺8.4%　加派中期息一成至2.43元、現價股息率7厘　管理層：雲業務收入可實現年初800億人幣目標（第二版）

【09：22】阿里巴巴 （09988） 績後升3%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，花樣年 （01777） 復牌跌26%，恒指高開71點，開報19319點，科指升0.2%，報4386點。

【09：13】期指高開63點，開報19320點。

【08：57】【資源股】俄鋁上半年純利大跌75%　收入跌17%

【08：52】【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整　近期啟動相關程序

【08：43】花樣年控股 （01777） 今早復牌。

【內房危機】花樣年8.11復牌　2021、2022年累蝕165.37億人幣

【08：24】恒指黑期升約34點，報19273點，道指期貨升37點，報35288點。

【08：09】【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣　藉以佈局Web3領域　另發盈喜、料上半年利潤增最多1.4倍

【07：57】【盈警｜乳業股】中國飛鶴發盈警　料上半年淨利潤減少最多約36%

【07：47】【業績︱體育用品股】李寧中期按年少賺3%　重新派中期息0.362元人幣

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR破百後回順　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期

【07：45】【內房危機】碧桂園突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣勝預期︱微辣突然發文感謝10年來支持、宣布暫停更新

【07：45】港股ADR收報19288點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報63.15元，較港收市價高0.55元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報339.6元，較港收市價低0.2或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.97元，較港收市價高2.67元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹數據增速低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息， 道指早段急升455點， 午市升幅反覆收窄，道指一度輕微倒跌，最終升52點，報35176點；標指升1點，報4468點；納指升15點或0.12%，報13737點。美滙指數升0.16%，報102.65，長債息報4.104厘。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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