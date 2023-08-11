【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣　藉以佈局Web3領域　另發盈喜、料上半年利潤增最多1.4倍

▲ 【虛擬資產】博雅互動擬斥約3910萬元購買加密貨幣 藉以佈局Web3領域

再有上市公司宣有投資加密貨幣市場，博雅互動 （00434） 公布，董事會已批准500萬美元（約3909.8萬港元）之預算用於集團在未來一年內於受監管以及許可的交易平台購買加密貨幣，主要包括比特幣（BTC）及以太幣（ETH）。

博雅互動表示，集團進行有關加密貨幣購買的資金來源為集團於香港及海外營運所產生的現金儲備。有關加密貨幣的購買，集團將根據市場情況酌情執行。

集團又指，本次加密貨幣的購買，旨在為集團未來在Web3領域業務佈局之考量。董事會認為集團對加密貨幣（主要包括比特幣（BTC）及以太幣（ETH））的購買，符合集團及股東的整體利益。有關加密貨幣的購買，集團將嚴格遵守相關司法管轄區對加密貨幣相關的管控政策。

料上半年利潤增最多1.4倍

另外，集團亦發盈喜，預期上半年利潤按年增長約130%至140%左右，收益增長約1%至5%左右。若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動及2022年上半年之凍結總額之減值等非經營一次性因素的影響，集團利潤預期按年增加約30%至40%左右，主要由於收益及利息收入較2022年同期有所增加所致。

相關文章：

【虛擬資產】加密貨幣交易所火必否認高管被中國警方帶走調查 平台仍流出價值4480萬美元穩定幣

【虛擬資產】BC科技大升24% 旗下OSL即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務 證監會批准提升現有牌照

【主權基金】淡馬錫：目前不打算再投資加密貨幣公司 更不會炒幣

編輯：姚卓然