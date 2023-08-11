▲ 【業績︱體育用品股】李寧中期按年少賺3% 重新派中期息0.362元人幣

李寧 （02331） 公布中期業績。李寧上半年公司權益持有人應佔溢利21.2億元（人民幣，下同），按年減少3.1%，每股基本收益80.63分，重新派發中期息0.362元。李寧對上一次派發中期股息，已是2011年。

期內，收入按年升13%至140.2億元。隨著疫情管控全面放開，消費者需求增加，在購買渠道選擇上也更傾向於線下門店消費，帶動線下零售門店收入增長22.3%，電子商務渠道收入增1.7%，特許經銷商對疫情穩定後未來市場保持信心，訂貨量增加，收入增加13.9%。

整體零售流水（包括線上及線下）錄得10至20%低段增長。新品線下零售流水錄得高單位數增長，新品流水佔比87%，售罄率6個月同比持平。

經營現金淨流入升22.7%至19.42億元。毛利率為48.8%，淨利率保持在15.1%的健康水平。渠道庫存較上年末下降低單位數，庫存周轉與庫齡結構保持在健康水平。

截至6月底，於中國李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6167個，按季淨減少39個，上半年淨減少128個。

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責任編輯︰梁浩碩