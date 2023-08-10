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【儲局官員】戴利：7月CPI未證明數據被聯儲局掌控　離減息仍有很長道路

股市 23:27 2023/08/10

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美國7月CPI按年升3.2%，升幅少過預期，核心CPI則回落至4.7%，符合預期。三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，通脹數據基本上符合預期，惟未證明數據被聯儲局掌控，故聯儲局離開展減息仍有很長道路要走。

戴利指出，支持當局上月進行加息，重申通脹數據正朝著正確方向發展，又指看到經濟放緩，但通脹仍未回到聯儲局希望的水平。強調當局關注的是除去住房領域的核心服務通脹，但到目前為止，仍未有取得太大進展。

她指通脹回落關鍵將是正在下降的商品價格通脹，同時預計住房價格通脹也將下降，聯儲局將致力將通脹率恢復到2%的目標水平。

最新首領失業救濟金人數回升至24.8萬人，戴利認為勞動力市場尚未達到平衡，再市場的再平衡是聯儲局試圖完成的工作必要部分。雖然經濟感覺不再瘋狂，但企業仍難以找到工人。

她指在9月議息會議和年底前仍有很多數據要公佈，故目前評論加息抑或其他意見，均言之過早。但預計當局明年將開始討論減息，取決於經濟和通脹走勢。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 失業 減息 加息 美國 美國聯儲局 通脹 CPI
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