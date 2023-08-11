【綠茶商機】The Matcha Tokyo疫下攻港　疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人

▲ 張曉基相信港人愛健康，綠茶正符合受坐Cafe又重視健康的消費者需求。(梁巧恩攝)

疫後復常，市民可以放開懷抱與親朋聚餐。來自日本東京的有機抹茶店 The Matcha Tokyo，在疫情期間攻港，並於銅鑼灣開設首間店，由只做開賣開始。往後繼續開店，至今在荃灣、屯門及尖沙咀等區擁7間分店。走年輕路線、專注做好抹茶，有助其突圍。

株式會社有限公司副總經理(營運)張曉基坦言，選擇疫情下開店，皆因相信只要用心做好，疫後就會有更好的發展。事實上，日本產品在港一向受歡迎，加上經歷疫情的港人更關注健康，綠茶被視為健康飲品，有利發展市場。剛通關後該品牌加大力度宣傳，包括與日本店同步推出部份新品味、產品，又推出買一送活動一吸會員，成功一次過吸約1.7萬會員。

客人有兩種，一是為了甜品來打卡；第二，尤其是在太古城、銅鑼灣及中環的客人，他們更著重質素。

消費者更重視衛生 也追求寧靜

疫情改變企業的營運方式、消費者的購物習慣。疫情下，港府對餐飲場所的空氣淨化設備發出新指引，購買空氣清新機是最直接的方案。The Matcha Tokyo去年引入Dyson的商業版空氣清新機Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde 商用甲醛空氣清新機 BP06，每間分店放置1部，除了淨化空氣外亦相信可配合品牌年輕化的形象。

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株式會社有限公司項目發展及設施管理總監莊文偉表示，採購前「計過條數」才決定。由於空氣清新機的隔塵網一般要每6個月更換一次，而忘記更換是不少食肆的痛點。Dyson的HEPA濾網可持續使用21,900小時，濾網含有21米長硼矽酸鹽微纖維，以平均每日使用12小時計算，可使用5年。「計下來更省錢，更不用找地方去儲存隔塵網。」加上全機密封，在去除空氣中的細菌的同時，可避免外洩造成二次污染。「即使在最大風力下發出的聲音僅為55.6分貝，屬於人體聽不到的水平，已可均勻淨化達100平方米的空間，更能清除甲醛，更適合新裝修的商場及店舖使用。」疫情後Matcha Tokyo仍保持在分店內放置空汽清新機。

記者：梁巧恩