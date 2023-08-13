【宏觀術數@iM網欄】八運回顧1 從星運看黃金價格

今年是玄空風水八運的末年，明年九運將至。近兩年先後從不同角度分析過新元運的大趨勢和類象，而筆者是於八運初年，大約十幾年前開始撰寫網誌和專欄文章，轉瞬接近廿戴，正好藉此時刻回顧下八運歷程，檢討預測及溫故知新，順道分享近年一些研究心得想法。還是先從簡單項目入手，往後再漸次深入，當年分析八運的趨勢時常會提及八運為艮卦，艮為山，類象為山林，五行屬土，運內自然有利房地產、山林農產品、環保事業和Handheld產品外，也有利天然資源和黃金等貴金屬。近期金價也升至較高位置，試看下圖開始作分析回顧。

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▲ 八運黃金走勢圖

元運亦無非不同的周期環，近代以玄空飛星最為流行。按其計算每個元運20年，八運由2004年（甲申年）開始至2023年今年結束，明年2024年甲辰年便是九運20年的開端。若以上圖為據黃金價格於運內確有明顯升幅，從12,000美元/kg升至今年接近65,000美元左右，升幅達以數倍之巨，算是符合天運預期。當中又以頭十年升勢更為明顯，於2013年回落至2016年低位，再於2019年左右再上升。有術數朋友認為黃金與干支曆法的金元素有關係，惟此說法於元運內並不符合。再試看元運初期2004年甲申年地支屬金開始較明顯上升軌，但到了2016丙申年恰好又是申金地支卻跌至低位，及後2017辛酉年稍有回升，至2019年己亥年後又開始較大升幅。當中固然有不同的社會經濟和其他術數原因如行星會合等等，並不能單以五行屬性（如金年份）作判斷，上述提及流年申年為地支的現象，若果以天干屬金來看，每逢0字尾的年份如1980，1990，2000和2010年流年都是庚金年，很多時反而是金價轉勢變化的時候，特別值得留意是1980庚申年和2010年庚寅年的波動變化，足以反映就算天干地支確有影響，亦並「不單純」用五行去考量的，需留意天干地支及陰陽屬性的分別。

若果再以元運的五行來計算，艮卦的五行屬土，雖然可以說成土生金旺，但若果再看一下上個元運七運（1983年至2003年）屬兌金，和八運比較，七運的黃金價格並不算太利好，可見元運所重是易卦「象數」帶來的趨勢多於五行，此點細思自有所領悟。

▲ 不同元運黃金價格走勢

此外，另一個考慮便是天星所帶來的影響，日謙於2年前有篇文章亦可作參考：

【宏觀術數@iM網欄】天運看疫情下的投資市場 元運利黃金

▲ 土星和木星會合的影響

其中一張附圖指出黃金價格有過往兩次木土會合都有較大變化和轉勢，當中涉及星運是以土木會合作周期轉變的，每次的土木會合周期大約也是20年左右，故此有術數家認為和風水元運有關，這點過往也作過很詳細解釋了。最近期的一次土木會合是在2020年12月冬至日，再看近兩年的價格圖，再配合今年地運變遷，相信聰明讀者們應會預計到未來轉勢的方向和幅度。

至於九運為離卦，既然其象屬火，類象文明和能源，日後必然會帶來很大的不同，今年下半年秋季應更可見端倪了。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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