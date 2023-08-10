▲ 【阿里巴巴業績】阿里巴巴張勇：部分行業疫後雲需求回落 AI並非短期機會、日後阿里雲算力需求將上揚

內地宏觀經濟緩慢復甦，影響企業IT支出，阿里巴巴 （09988） 智能雲業務6月底季度收入251.23億元，按年增4.1%；分部經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）為3.87億元，按年增106%。兼任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官的張勇表示，疫情後遙距工作、網課及網上直播等需求回落，影響上季雲收入增長，加上期內仍在消化有大型客戶退出的影響。

不過，張勇指出，釘釘音視頻會議相關的伺服器成本疫後降至正常水平，加上雲產品結構優化，伺服器等基礎資源使用效率提升，帶動分部經調整EBITA改善。

阿里巴巴業績

所有AI模型及服務均需要算力

對於阿里雲智能如何從AI機會獲利，張勇表示，所有AI模型及服務均需要算力，其次是其他AI公司可使用阿里雲基礎模型，打造針對行業的垂直模型。張勇稱，AI行業變化會以月為單位，故難料未來3至5年競爭環境，但阿里巴巴通用模型會以開源為主，吸引開發者採用，其次是市場會出現各種專攻行業的垂直模型。

問及雲收入增長趨勢，張勇認為，中國企業的雲計算投入佔整體IT開支比例仍低，以及各行各業使用人工智能AI升級產品及服務，帶動算力需求，認為上述兩者會是阿里智業務長期主要增長引擎。

AI不只是一個短期機會

張勇認為，AI技術變革是一個新的時代的開始，而不只是一個短期的機會，集團會長期存局在IAAS、PAAS和MAAS層面的雲技術、產品和服務的建設，服務好市場上各種大模型創業公司，和千行百業的客戶專屬模型和垂直行業模型的訓練和服務需求。

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記者：李哲毅