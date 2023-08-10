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【阿里巴巴業績】阿里巴巴管理層：淘天專注擴用戶及商戶規模應對宏觀不確定性　國際電商與菜鳥協同強勁助獲客

股市 23:05 2023/08/10

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【阿里巴巴業績】阿里巴巴管理層：淘天專注擴用戶及商戶規模應對宏觀不確定性　國際電商與菜鳥協同強勁助獲客

阿里巴巴 （09988） 旗下6大業績集團上季同步造好，分部收入全綫向上，經調整純利按年大增48.5%至449.2億元（人民幣，下同）。阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇在電話會議上表示，組織改革策略開始見效，加上降本增效措施取得成果，帶動業績表現。

阿里管理層未有在電話會議談及分拆業務上市進度，張勇只稱，上季度宣布的數大業務集團融資計劃正在穩步推進，會適時向外界報告一系列資本運營的最新進展。

阿里巴巴業績

戴珊：中國經濟正在緩慢復甦 

淘寶天貓集團6月份季度收入1,149.5億元，按年增12.1%。阿里首席財務官徐宏指，淘寶天貓集團新推的「用戶為先」策略對業績產生積極作用，同時用戶獲取及留存率改善。

淘天集團首席執行官戴珊表示，6月份淘寶App日均活躍用戶（DAU）按年增長6.5%，原因是上季更好滿足注重性價比的客戶，同時宏觀經濟緩慢復甦，電商滲透率繼續提升。戴珊強調，淘天維持精準投資推動用戶規模，繼而刺激商戶數目，帶動更高收入，以此創建良性投資循環。

對於內地宏觀消費趨勢，戴珊表示，中國經濟正在緩慢復甦，政府也投入大量措施刺激消費，在面對宏觀不確定性時，淘天更需要繼續擴大用戶及商戶規模，以確保中長期盈利能力和市場份額。

張勇：AIDC增長屬可持續趨勢 阿里擁獨特優勢

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入增長41%，張勇表示，增長主要源於平台模式下定單量按年增長約25%、商業化能力改善帶動廣告收入增加，以及在全球速賣通海外直購新業務「Choice」所帶來的直營收入增加。

張勇認為，AIDC增長屬可持續趨勢，阿里在海外市場獨特優勢在於其中國端到端供應鏈，同時與許多中國貿易商關係非常密切，除了出口工業產品，也有出口很多消費品，同時依靠菜鳥支援跨境網購的送貨服務，兩者產生強勁協同效應，有助確保顧客體驗及獲客能力。

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記者：李哲毅

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