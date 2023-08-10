中銀香港大專生新客戶數目按年增長逾1倍 人氣偶像炎明熹到中銀開設首個銀行賬戶

中銀香港（02388）年輕品牌「理財 TrendyToo」為鼓勵即將註冊入學的大專生及早展開理財規劃，推出一系列大專生專屬理財優惠，全方位照顧年輕客戶的理財需要。

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中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示：「『理財 TrendyToo』品牌自推出以來，深受包括大專生在內的年輕客戶歡迎。截至今年 5 月，本行全新大專生的開戶數目按年增長逾 1 倍。大專生在理財方面儲蓄及投資並重，同期此客戶群的定期存款交易筆數按年升 2.6 倍；而低門檻投資產品『智選基金組合』的交易筆數亦較去年同期增加近 3 倍，每戶平均交易金額更上升 6 倍。為鼓勵更多大專生透過本行多元化及簡便的理財服務開展理財第一步，本行特別於暑假及開學期間推出大專生專屬優惠，更將於與大專院校學會合作，於校園進行路演及理財分享會，多渠道與大專生分享理財心得。」

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此外，即將成為大學生的人氣偶像炎明熹 （ Gigi ）近日更成為「 理 財TrendyToo」客戶，開設成年後首個銀行賬戶，並參與「理財 TrendyToo」推廣。



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由即日起至 10 月 31 日，大學及專上院校全日制學生全新開立「智盈理財」或「自在理財」，可享高達港幣 3,600 元的精彩優惠，包括額外迎新獎賞 50 元、申請中銀 Chill Card 高達600元現金回贈、大專生專屬 BoC Pay優惠獎賞高達100 元電子優惠券，以及「推薦親友」享高達2,850元現金回贈。此外，合資格客戶於8月19日或之前完成指定任務，即有機會獲得高達4張海洋公園水上樂園包場門票，參加由炎明熹及一眾嘉賓參與演 出的 全港 首個大型 跨感 官水上音樂會 《 TrendyToo SPLASH!》。



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責任編輯：陳詠妍