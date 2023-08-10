【內銀股】工銀亞洲與貴州省簽訂協議　推動黔港交流合作

工銀亞洲公布，公司周三（9日）與貴州省代表團舉行座談會，期間與當地商務廳簽訂戰略合作框架協議，承諾在貿易投資、資源信息、多渠道融資、企業「走出去」與「引進來」、業務服務、促進國際國內雙循環、增強金融業務能力、經貿活動等八大方面加強合作交流。

集團主席兼執行董事劉亞干博士表示，香港作為國際金融、貿易和航運中心，是貴州最大的貿易夥伴和最大外資來源地，也是貴州企業走向國際市場，以及外資進入貴州投資的高效平台。該行指協議可借助雙方資源優勢，共同推動泛珠三角區域緊密合作、強化黔港聯繫，為香港融入國家發展大局作出積極貢獻。

該行表示將繼續把握「十四五」規劃、「一帶一路」倡議、和「粵港澳大灣區」建設等國家策略帶來的機遇，發揮立足香港的經營優勢，致力與不同省市在優勢互補、互利共贏的原則下，持續加強於不同範疇的深度合作。

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編輯：葉志偉