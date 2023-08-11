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【內房危機】碧桂園突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

股市 06:49 2023/08/11

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【內房危機】碧桂園發盈警、料半年最多蝕550億人幣　年内仍有逾42萬套房缺口需年底前交付

藍籌内房碧桂園 （02007） 發盈警，截至6月底止，預計淨虧損450億至550億元（人民幣，下同）。碧桂園解釋，主要是房地產行業銷售下行，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外滙波動造成預期淨匯兌損失所致。

發布盈警後，碧桂園美元債價急瀉，有債價最多急瀉33%，大部份面值100美元的債價，已跌穿10美元，一隻2021年發行，2031年到期的美元債，規模7億美元，其債價跌16%至6.827美元，跌至中國恒大（03333）債價水平，恒大目前債價約4.66至5.5美元水平。

碧桂園指，首7個月銷售金額1408億元，按年跌35%，較2021年跌61%，7月實現權益銷售額121億元，按年跌60%，連跌4個月，較2021年跌78%。

2022年及2023年上半年，連同其合營企業和聯營公司分別交付房屋近70萬套和27.8萬套，預計2023全年總交付近70萬套房，這意味碧桂園仍有42.2萬套房的缺口需要在年底前交付。

碧桂園指，面對行業整體極端困難的局面，公司上下一心，千方百計開展自救：

（1）是竭盡全力 保障公司現金流安全，以「最小代價，最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權 回收，積極拓展融資，努力盤活大宗及難去化商業類沉澱資產。

（2）最大限度削減支出，以銷定產，嚴控無效產能、壓降各項非核心非必要的經營支出；加強費用管控，除剛性費用外，其餘費用盡量適用歸零原則；精簡組織架構，高管帶頭降薪，嚴控銷管費用。

（3）董事會主席兼控股股東楊惠妍大力度支持，上市至今，控股股東及其家屬對集團，已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約386億港元，「且從未減持股票」，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款；

（4）全力做好保交付、保信用工作。

集團續稱，雖然公司上下已全力以赴自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市 場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，導致2023年上半年預計出現較 大虧損，特別是受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動壓力。

碧桂園指，管理層進行了深刻的反思，雖然對本輪市場調整週期有預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。

不過，「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，堅守責任、採取有力有效的措施扭轉困局，一是全力以赴保交付、二是積極化解階段性流動壓力、三是保障經營有序開展、四是加強特殊時期的組織領導。

 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：伍鍵文

股票 藍籌股 碧桂園 港股 碧桂園（02007）
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