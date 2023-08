【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Netflix Disney+ 寶中尋 多套熱門運動紀錄片近月上畫

夏天悶熱大家或減少外出運動及練習,然而留在家中也可汲收不同的運動知識。最近Netflix及Disney+有好幾套關於運動及健康的紀錄片,製作認真亦值得令人深思及反省,實在值得推介及細看。

1. 真相路漫漫:競步金牌禁賽風波 (Running for My Truth: Alex Schwazer)

▲ (圖片來源:Netflix網站)

意大利競步名將Alex Schwazer 在2008年北京奧運得到來50公里競步金牌,並以3:37:09創下奧運紀錄,然而在2012年的比賽,因為被揭發使用禁藥而被罰停賽三年半,公開承認感到羞愧而退出體壇。「我的生涯完了,我希望能夠在奧運有更強大的表現,但我做錯了」。(My career is finished…I wanted to be stronger for this Olympics, I made a mistake)

其後Alex痛定思痛,並請來曾告發自己使用禁藥的傳奇教練Sandro Donati訓練自己,重新出發,希望透過實際行動和大眾說出不用禁藥也可以跑出好成績,並在2016奧運前的訓練跑出理想時間,然而Sandro多年來不斷揭發體壇的禁藥甚至貪污事件,相信因此得罪世界不少體育界組織的高層,間接令Alex成為並針對對象,Alex再次在2016年被驗出對禁藥呈陽性反應,被重罰停賽八年,完全抹殺參加2016、2020甚至是2024奧運的機會。但這次檢驗結果被受質疑,2021年意大利法庭更裁定Alex使用禁藥的指控不成立,認為國際奧林匹克委員會旗下的世界反運動禁藥機構(World Anti-doping Agency)及世界田徑總會(International Amateur Athletic Federation)操控Alex禁藥檢驗結果,但兩機構否認使Alex的停賽令繼續生效至今。

看完這套紀錄片,令人感嘆若Alex在2016年真的沒有服用禁藥,運動員生涯因為幾個運動組織的手段而白白斷送,明年近40歲的他體能雖或未能如前,若仍未能參加明年巴黎奧運,亦令人感到十分可惜。不禁想到原來代表自己國家或地區出賽其實一點也不容易,當有機會當然要好好珍惜,而不是因為安排不當而貿然將有關資格棄於一旁。

2. 基斯咸士禾夫挑戰極限 (Limitless with Chris Hemsworth)

▲ (圖片來源:Disney+網站)

在Marvel電影飾演雷神的Chris Hemsworth為了尋找長壽秘訣,在世界級專家、家人和朋友的協助下,開始各種嚴峻的考驗,希望突破身體極限,並向大眾展示如何釋放潛力,更加快健康快樂生活。

很記得第一集的挑戰是要Chris在樓高80層的摩天大廈之上沿著起重機的機械臂行走,對抗壓力、恐懼對身體構成的健康風險。心理學家教導Chris透過自我對話(self-talk),將壓力減至最低,高心跳的緊張狀況亦逐步得以紓緩,從而成功從容完成。這令小弟亦想起有時跑步訓練甚至比賽時,自我對話亦十分重要,因為這樣才能鼓勵及推動自己,去完成不同的目標及每一項挑戰。

另外還有三套紀錄片近幾個月亦多人談論及獲得不少好評,大家又看了沒有?

3.環法單車賽:疾風飛輪 (Tour de France: Unchained)

▲ (圖片來源:Netflix網站)

這紀錄片記錄 2022 年賽季中,幾支單車車隊挑戰世界最艱難、最矚目的單車賽事,在過程中互相競爭及一鬥高下。環法單車賽在全球多達 190 個國家與地區轉播,為國際級指標賽事,影片近距離直擊從參賽選手到車隊經理的每一個人物,深入剖析賽事的各個層面,齊來跟隨鏡頭走進後台,一窺多支知名車隊如何揮汗備賽,直到衝破巴黎的終點線,心理質素、隊友支援、上斜落斜純熟技巧等,缺一不可。

4. 卡雲迪殊:我未踩夠(Mark Cavendish: Never Enough)

▲ (圖片來源:Netflix網站)

這紀錄片以深刻動人的角度,近距離記錄38歲的英國職業單車手Mark如何在迅速崛起後墜入人生谷底,隨後又以驚人的姿態復出,我們可以看到Mark如何戰勝傷患、病痛及情緒低落等問題,於2021年獲得第34次環法單車賽分站冠軍,追平一代傳奇車手莫克斯(Eddy Merckx)的紀錄。

5. 破發點:大滿貫之路 (Break Point)

▲ (圖片來源:IMDb網站)

共十集的紀錄片,為《一級方程式:極速求生》(Formula 1: Drive to survive) 幕後團隊另一力作,追蹤多名獨當一面的網球員在球場內外的生活,看他們如何竭力在競爭激烈的大滿貫決賽中稱霸,希望一天能成爲世界第一的宏願。製作團隊投入整整一年時間,貼身追蹤多位頂尖球員到世界各地爭奪四項大滿貫,以及在ATP男子巡迴賽及WTA女子巡迴賽如何爭勝的經過。然而這紀錄片在年初上畫後被稱為Netflix魔咒,因為片中介紹的十位網球手在當時的澳洲網球公開賽,都湊巧地未能入到最後八強。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner's World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

