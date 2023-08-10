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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Netflix Disney+ 寶中尋 多套熱門運動紀錄片近月上畫

名人薈萃 22:59 2023/08/10

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夏天悶熱大家或減少外出運動及練習，然而留在家中也可汲收不同的運動知識。最近Netflix及Disney+有好幾套關於運動及健康的紀錄片，製作認真亦值得令人深思及反省，實在值得推介及細看。

1. 真相路漫漫：競步金牌禁賽風波 (Running for My Truth: Alex Schwazer)

(圖片來源：Netflix網站)

意大利競步名將Alex Schwazer 在2008年北京奧運得到來50公里競步金牌，並以3:37:09創下奧運紀錄，然而在2012年的比賽，因為被揭發使用禁藥而被罰停賽三年半，公開承認感到羞愧而退出體壇。「我的生涯完了，我希望能夠在奧運有更強大的表現，但我做錯了」。（My career is finished…I wanted to be stronger for this Olympics, I made a mistake）

其後Alex痛定思痛，並請來曾告發自己使用禁藥的傳奇教練Sandro Donati訓練自己，重新出發，希望透過實際行動和大眾說出不用禁藥也可以跑出好成績，並在2016奧運前的訓練跑出理想時間，然而Sandro多年來不斷揭發體壇的禁藥甚至貪污事件，相信因此得罪世界不少體育界組織的高層，間接令Alex成為並針對對象，Alex再次在2016年被驗出對禁藥呈陽性反應，被重罰停賽八年，完全抹殺參加2016、2020甚至是2024奧運的機會。但這次檢驗結果被受質疑，2021年意大利法庭更裁定Alex使用禁藥的指控不成立，認為國際奧林匹克委員會旗下的世界反運動禁藥機構(World Anti-doping Agency)及世界田徑總會(International Amateur Athletic Federation)操控Alex禁藥檢驗結果，但兩機構否認使Alex的停賽令繼續生效至今。

看完這套紀錄片，令人感嘆若Alex在2016年真的沒有服用禁藥，運動員生涯因為幾個運動組織的手段而白白斷送，明年近40歲的他體能雖或未能如前，若仍未能參加明年巴黎奧運，亦令人感到十分可惜。不禁想到原來代表自己國家或地區出賽其實一點也不容易，當有機會當然要好好珍惜，而不是因為安排不當而貿然將有關資格棄於一旁。

2. 基斯咸士禾夫挑戰極限 (Limitless with Chris Hemsworth)

(圖片來源：Disney+網站)

在Marvel電影飾演雷神的Chris Hemsworth為了尋找長壽秘訣，在世界級專家、家人和朋友的協助下，開始各種嚴峻的考驗，希望突破身體極限，並向大眾展示如何釋放潛力，更加快健康快樂生活。

很記得第一集的挑戰是要Chris在樓高80層的摩天大廈之上沿著起重機的機械臂行走，對抗壓力、恐懼對身體構成的健康風險。心理學家教導Chris透過自我對話(self-talk)，將壓力減至最低，高心跳的緊張狀況亦逐步得以紓緩，從而成功從容完成。這令小弟亦想起有時跑步訓練甚至比賽時，自我對話亦十分重要，因為這樣才能鼓勵及推動自己，去完成不同的目標及每一項挑戰。

另外還有三套紀錄片近幾個月亦多人談論及獲得不少好評，大家又看了沒有？

3.環法單車賽：疾風飛輪 (Tour de France: Unchained)

(圖片來源：Netflix網站)

這紀錄片記錄 2022 年賽季中，幾支單車車隊挑戰世界最艱難、最矚目的單車賽事，在過程中互相競爭及一鬥高下。環法單車賽在全球多達 190 個國家與地區轉播，為國際級指標賽事，影片近距離直擊從參賽選手到車隊經理的每一個人物，深入剖析賽事的各個層面，齊來跟隨鏡頭走進後台，一窺多支知名車隊如何揮汗備賽，直到衝破巴黎的終點線，心理質素、隊友支援、上斜落斜純熟技巧等，缺一不可。

4. 卡雲迪殊：我未踩夠（Mark Cavendish: Never Enough）

(圖片來源：Netflix網站)

這紀錄片以深刻動人的角度，近距離記錄38歲的英國職業單車手Mark如何在迅速崛起後墜入人生谷底，隨後又以驚人的姿態復出，我們可以看到Mark如何戰勝傷患、病痛及情緒低落等問題，於2021年獲得第34次環法單車賽分站冠軍，追平一代傳奇車手莫克斯(Eddy Merckx)的紀錄。

5. 破發點：大滿貫之路 (Break Point)

（圖片來源：IMDb網站）

共十集的紀錄片，為《一級方程式：極速求生》（Formula 1: Drive to survive) 幕後團隊另一力作，追蹤多名獨當一面的網球員在球場內外的生活，看他們如何竭力在競爭激烈的大滿貫決賽中稱霸，希望一天能成爲世界第一的宏願。製作團隊投入整整一年時間，貼身追蹤多位頂尖球員到世界各地爭奪四項大滿貫，以及在ATP男子巡迴賽及WTA女子巡迴賽如何爭勝的經過。然而這紀錄片在年初上畫後被稱為Netflix魔咒，因為片中介紹的十位網球手在當時的澳洲網球公開賽，都湊巧地未能入到最後八強。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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