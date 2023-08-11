【日本最高】日本最高大廈換位　麻布台Hills預計年吸3000萬遊客

樓高300米、位於大阪的阿倍野Harukas是目前日本最高的大廈，但在11月就成為第二了。位於東京港區的麻布台Hills將於11月24日正式開業，樓高330米的森JP塔成為日本最高大廈，佔地面積約64,000平方米，預計每年將吸引3,000萬名遊客。

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麻布台Hills將於11月24日開始營業，位於六本木Hills和虎之門Hills之間，佔地面積約64,000平方米，面積相當於東京巨蛋的1.4倍。麻布台Hills由三座摩天大樓組成，內設有酒店、住宅和辦公室，並享有城市全景，包括東京塔和晴空塔。

麻布台Hills是港區再開發項目之一，從構思到完成歷時30多年。綠化帶約2.4萬平方米，佔了總面積的三分之一，商場內將集合約150家餐廳、服裝店等海外奢侈品牌，地下層還將開設大型食品市場。

商業辦公區位於7至52層，預計能容納約20,000名企業員工。開發商森大廈的社長辻慎吾表示，目前已有一半辦公室獲企業進駐，目標是到2023財年末達到100%。森大廈預計每年將有3,000萬名遊客來到麻布台 Hills，眾多休閒設施將不斷吸引許多來自國外的遊客。

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責任編輯：李智賢

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