【保你大】將錢放保險公司擁兩「極端功能」　即時現金功能＋遞延現金功能

上期提到，芳姐茶餐廳的老闆芳姐告訴我，她手上有一筆錢，想放在銀行收息，但我借機灌輸她，從理財的角度，將錢放在銀行和保險公司的分別。

我告訴芳姐，所有放在銀行的現金和資產，包括存款、股票、基金或債券等等，萬一她過世，都會變成她的遺產，要先行凍結，等到辦妥遺產承辦手續才可以解凍。但放在保險公司的錢，都算是保障計劃，屬於一份保單。萬一受保人過世，情況跟放在銀行的錢是完全兩回事。

森：「如果妳的錢是放在保險公司的保單內，一旦妳離開這個世界，所有保單內滾存的錢或保障額，都會變成受益人的身故賠償，完全沒有爭拗（沒有寫受益人者除外，因為也會變成遺產），最短可以在兩三個星期內就取得有關款項，無需經過遺產承辦的繁瑣程序。」

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芳：「嗯，我記得妳提過，但我一直沒上心！」

森：「不要緊，現在上心也未遲！」

芳：「你果然很識做生意！」

森：「我重申，我不是從做生意的角度向妳解說，我是從理財，尤其是資產承傳的角度向妳解說的。」

芳：「明白！我記得，你說這是保險提供的『即時現金功能』，對嗎？」

森：「對呀！這個功能很重要，始終身故者大部分資產都會被凍結，妳可以想像，如果他/她是家中的經濟支柱，大部分錢都在他/她名下，萬一他/她的錢被凍結，家人可以怎辦。」

芳：「這個我明白！」

森：「還有一點要注意的，當年香港還有遺產稅的時候，保險賠償就是用來支付遺產稅呢！」

芳：「香港已經撤銷遺產稅十多年呢！」芳姐搶著說。

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森：「是的，但內地正研究推出遺產稅，萬一日後內地徵收，香港是否可以不跟，我是有懷疑的。」

芳：「我同意，這是說不定的。」

森：「放在銀行的錢會變遺產，但放在保險公司的錢，只要寫了受益人，就不會變遺產，只會變『賠償』，又由賠償變成『即時現金』，這就是銀行的錢和保險公司的錢的分別了！」

芳：「我記起了，早前我也問過你，即使是賠償，也不一定由受益人一筆過支取，更可以分期支取，變相是一種『迷你信託』。」

森：「芳姐果然記憶力超強，完全正確。妳形容這兩種功能是『極端功能』，即一個是即時現金功能，另一個是遞延現金的功能。」

芳：「森哥，你的記憶力也超強呢！好的，讓我想想，我這筆錢應該放在銀行，還是放在保險公司！」

森：「沒問題，當然，如果妳想放保險公司，妳應該優先考慮我呢！」我笑著說。

芳：「好呀！」芳姐爽快地回應我。

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第822期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨