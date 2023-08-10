▲ 【手機設備股】丘鈦科技7月攝像頭模組銷售數量按年跌16%

丘鈦科技 （01478） 7月攝像頭模組銷售數量為3169萬件，按年跌16%，按月則升29.4%，其中，手機攝像頭模組錄得3100萬件，按年跌17.3%，按月升29.9%。

集團指，攝像頭模組產品銷售數量按月增加，主要是由於客戶項目週期因素，及以集團與主要客戶於中高端產品上的合作繼續深入。不過，按年減少主因集團於攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品，減少低端產品的承攬與出貨。

另外，其他領域攝像頭模組期內銷售數量大增，錄得68.9萬件，按年升1.7倍，按月升12.6%，主因能汽車和物聯網（IoT）領域的攝像頭模組業務繼續取得良好進展

上月指紋識別模組銷售數量為888.6萬件，按年升31.3%，按月亦升0.8%，主因市場份額提升。

首7個月手機攝像頭模組銷售數量為2億件，其他領域攝像頭模組為341.6萬件，指紋識別模組為5949.7萬件。

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編輯：袁諾曦