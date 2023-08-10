【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售

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香港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」將於9月3日（星期日）沙田馬場舉行，嘉年華設有五大主題遊樂區，除了有遊戲及表演，亦有往年極受歡迎的親親小馬活動，讓小朋友與可愛小馬近距離會面及接觸，體驗策騎樂趣。今年星夢歌手及街頭音樂達人更會到現場獻唱。
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「季前嘉年華」門票將於本周五（8月11日）上午9時起發售，每位票價$98，門票包括入場券1張及遊戲券5張，大人及小童同價，門票數量有限，售完即止。記得把握機會搶飛，跟小朋友共度難忘的暑假假期。
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|季前嘉年華活動及購票詳情
|日期：
|下午1時至下午6時
|地點：
|沙田馬場
|門票：
|每位票價 $98（包括入場券1張及遊戲券5張） ，大人及小童同價，三歲或以下小童免費入場，數量有限，售完即止
|查詢電話：
|1817
|門票發售日期：
|8月11日上午9時起
|購票網址：
|www.hkjc.com/r/DZdsi
|免費專車服務：
|香港賽馬會提供免費專車往返沙田港鐵站（排頭村康樂及文化事務署總部側）及沙田馬場。服務時間由中午12時30分至晚上6時30分，每15分鐘一班，屆時請憑門票確認短訊上車。
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按圖看活動圖片：
今年「季前嘉年華」將會有多項節目及表演，包括星夢歌手及街頭音樂達人的「現場音樂表演」；而「親親小馬區」小孩可以與溫馴可愛的小馬近距離互動，包括與雪特蘭小馬拍照，而小馬策騎活動只供6至15歲、身高90厘米或以上，體重145磅以下的小朋友參與，名額有限，須憑「季節嘉年華」門票訂座編號，於8月12至19日期間填妥網上表格參加抽籤；「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種小玩意，發揮創意，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」以電玩遊戲形式進行多項體育競技及體驗騎師體能挑戰，讓人感受賽馬的刺激。
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撰文 : 陳美鳳