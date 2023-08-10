【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售

香港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」將於9月3日（星期日）沙田馬場舉行，嘉年華設有五大主題遊樂區，除了有遊戲及表演，亦有往年極受歡迎的親親小馬活動，讓小朋友與可愛小馬近距離會面及接觸，體驗策騎樂趣。今年星夢歌手及街頭音樂達人更會到現場獻唱。

【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣，詳見【下一頁】

「季前嘉年華」門票將於本周五（8月11日）上午9時起發售，每位票價$98，門票包括入場券1張及遊戲券5張，大人及小童同價，門票數量有限，售完即止。記得把握機會搶飛，跟小朋友共度難忘的暑假假期。

【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果，詳見【下一頁】

季前嘉年華活動及購票詳情 日期： 下午1時至下午6時 地點： 沙田馬場 門票： 每位票價 $98（包括入場券1張及遊戲券5張） ，大人及小童同價，三歲或以下小童免費入場，數量有限，售完即止 查詢電話： 1817 門票發售日期： 8月11日上午9時起 購票網址： www.hkjc.com/r/DZdsi 免費專車服務： 香港賽馬會提供免費專車往返沙田港鐵站（排頭村康樂及文化事務署總部側）及沙田馬場。服務時間由中午12時30分至晚上6時30分，每15分鐘一班，屆時請憑門票確認短訊上車。

【買旗做善事】無散銀 ？ 可以用電子支付啦 ！ 以後買旗要畀幾錢好 ？，詳見【下一頁】

按圖看活動圖片：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

今年「季前嘉年華」將會有多項節目及表演，包括星夢歌手及街頭音樂達人的「現場音樂表演」；而「親親小馬區」小孩可以與溫馴可愛的小馬近距離互動，包括與雪特蘭小馬拍照，而小馬策騎活動只供6至15歲、身高90厘米或以上，體重145磅以下的小朋友參與，名額有限，須憑「季節嘉年華」門票訂座編號，於8月12至19日期間填妥網上表格參加抽籤；「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種小玩意，發揮創意，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」以電玩遊戲形式進行多項體育競技及體驗騎師體能挑戰，讓人感受賽馬的刺激。

【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【理財個案】慳家5旬夫婦想提早退休 買樓收租係咪明智之選？，詳見【下一頁】

【裝修設計】獨居男30萬元打造家居健身房 輕工業風格全屋採開放式設計，詳見【下一頁】

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機