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【內房危機】碧桂園再遭穆迪削級　企業家族評級、高級無擔保評級分別削至Caa1、Caa2

股市 19:19 2023/08/10

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穆迪投資者服務公司降碧桂園 （02007） 企業家族評級（corporate family rating, CFR），由原先評級B1，下調至Caa1；而其高級無擔保評級由原來的B1，下調至Caa2。評級展望維持負面。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，評級下調反映碧桂園的流動性和財務靈活性惡化，再融資需求巨大，融資渠道仍然受限，因此流動性和再融資風險加大。負面評級展望反映了碧桂園在未來6至12個月內及時償還債務（包括支付票息）的能力存在不確定性。

在缺乏新的外部融資下，穆迪已將對碧桂園未來12至18個月流動性的評估，從「充足」改為「不足」。該變化是基於評級機構在市場對該公司的流動性和財務健康狀況日益擔憂的情況下，降低了對該公司合同銷售額的預測。該公司流動性的減弱也將限制其在調配內部資源償還債務方面的財務靈活性。

穆迪上周四已把碧桂園的長期企業家族評級和高級無擔保評級從「Ba3」下調至「B1」。

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編輯：胡學能

港股 評級公司／評級機構 評級機構 穆迪 碧桂園 碧桂園（02007）
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