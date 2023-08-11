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彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片）

環球政治 10:05 2023/08/11

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美國前副總統彭斯（Mike Pence）已正式宣布參加共和黨提名初選，力爭入主白宮。彭斯周三（9日）於社交媒體X（舊稱Twitter）上載一段競選影片，攻擊現任總統拜登（Joe Biden）導致油價高漲，但卻遭網民質疑他不懂得入油。

美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力 【下一頁】

彭斯在影片開頭步出一輛車，隨即將油槍放進油缸內。他在片中詢問民眾是否記得油價曾低至每加侖2美元，批評拜登成為總統後發動能源戰爭，油價自此一路飆升。

彭斯又談及他希望能削減消費開支，誓言要帶領美國在2040年之前，重登世界領先能源生產國的地位。

Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？ 【下一頁】

他又呼籲民眾訪問其2024年總統競選網站，並支持他參選總統。

不過網民發現彭斯下車後沒有打開油缸蓋，在整段影片中既無輸入加油金額或升數，也沒有握緊油槍把手。

很多網民質疑他不懂得入油，更有人直接留言問彭斯是否知道，要握緊油槍把手才能入油。

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責任編輯：鄭錦玲

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