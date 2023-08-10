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【港鐵66】港鐵金澤培：本地乘客量已回升至疫情前逾九成、高鐵更超越疫情前　對客流量續升審慎樂觀

股市 18:44 2023/08/10

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【港鐵66】港鐵金澤培：本地乘客量已回升至疫情前逾九成、高鐵更超越疫情前　對客流量續升審慎樂觀

港鐵 （00066） 上半年本地鐵路服務乘客量按年上升36.2%至7.77億人次，行政總裁金澤培表示，隨香港逐步復常，過境口岸陸續重開，本地及過境鐵路乘客量亦持續回升，當中本地乘客量近期已逐步回升至疫情前逾九成水平，跨境鐵路及機場鐵路乘客量亦回復到介乎60%至70%，高鐵乘客量更超越疫情前水平。

金澤培又指，客流量受不同因素影響，包括經濟環境、顧客出行需要等，對下半年客流量上升審慎樂觀。

港鐵早前提出研究提早尾班車換取施工時間，金澤培指，目前每日只有「黃金兩小時」可作維修保養等工作，但設備更新和新鐵路項目展開令相關需求大增，港鐵會利用科技創新方案去提升工作效率，未來會在減少對乘客影響下考慮縮短營運時間作施工，但只涉及特定線路或時段，暫未有最終定案。

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編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 金澤培 高鐵 港鐵 香港 港鐵
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