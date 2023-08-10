【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少

畢業生在找第一份工作時可能會感迷茫，既要考慮薪資待遇、行業前景、工作環境，亦會考慮未來轉工的薪酬和機會。有網民在網上討論區發文，指自己是應屆畢業生，面臨四個工作機會，人工較高那份工難以轉工，但人工低的又實在太低，樓主不知應如何選擇，便問網民意見。網友意見紛紜。有人建議選擇穩定、開心的工作，又有網民認為畢業的第一份工作不太用太擔心選錯，重要的是獲得入行經驗。

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有網民表示「沒有發展的工做得越久就錢越少」、「等錢花的選1.85萬，不等錢花的選1.6萬，前景也最好」，又指「人也要休息，如天天加班真的會找份工資低準時走的工作更好。」亦有網民建議樓主再找找，「理大畢業競爭力應該不會差。」

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對於Offer1，網民表示「一定是選擇1.6萬，你現在1.6萬不代表你一輩子都只有1.6萬」、「第一份工的工資雖然比其他低，但攢夠經驗轉工有機會有升職加工資」、、「工作環境好的你也會有動力點，可以做夠兩年，在看看有沒有升職加薪，沒就找過另一份，而且準時下班重要過工資高」、「我己親身體驗公司文化好影響自己工作情緒和動力。」

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至於Offer4，有網民不建議，「難轉工感覺會限制了自己工作前景」，亦有網民支持，「說實話，當你打40年工，浪費1年怕什麼，就算轉行也可以抓住本來的工資叫價，而且跟Offer1爭2500元，選了Offer1就一定是靠轉工才可追上1.85萬，還有，其實HR有手有腳就能做，你做完1.85萬覺得不對勁，再做HR都可以。」

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另有網民認為「畢業的第一份工不需要太擔心選錯」，並解釋「無論選哪個，還是有不足。還是會被老闆瞧不起，覺得你沒經驗，甚至壓你價和欺負你」、「錯了就當是經驗，要找到自己的方向不是一時半刻可以做到的事情」，續指「我覺得入行經驗比人工重要，主要是當自己瞭解香港情況和行內需要，不要想太多。就算是爛公司，幾年後再看，也是一些非常重要的經驗」。網民建議樓主選自己喜歡的行業，「公司可以不斷轉，但入行需要一點機遇」、「人生許多事情是沒有對錯，做HR還是文員或其他，只要你無悔就可以了。」

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