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【港鐵66】港鐵鄧智輝：小蠔灣仍是優先項目、正處理技術研究及前期工程　重推時招標條款將更吸引

股市 18:31 2023/08/10

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【港鐵66】港鐵鄧智輝：小蠔灣仍是優先項目、正處理技術研究及前期工程　重推時招標條款將更吸引

港鐵 （00066） 小蠔灣項目第一期發展項目於今年初流標，重新推出仍未有期，集團未來12個月首先推出的是東涌東站第一期項目，而非小蠔灣。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵未來12個月會密切留意市場情況，為約4000個單位招標，強調小蠔灣仍是集團優先項目。

鄧智輝稱，小蠔灣項目自年初回收以來，已作出大量檢討工作，集團亦聆聽發展商的意見，先處理鐵路相關的問題，並積極進行技術研究及其他前期工程，希望可以迎合發展商，令招標條款更具吸力，然後才再次推出市場。

港鐵因應市況釐訂物業價格

談及樓市前景，鄧智輝指，樓價在每個經濟周期都會上升及下跌，港鐵過去見證過很多不同的經濟周期，每次都會因應市況釐訂價格。

他續指，港鐵目前有14個新住宅物業項目正在進行中，將於中短期為香港住宅市場提供約1.6萬個單位，故未來數年入帳的物業發展利潤將不錯。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：【業績｜66】港鐵上半年淨利潤跌11.7%至41.8億元　派息0.42元

相關文章：【業績｜66】港鐵應佔八達通上半年利潤大增36%至2.7億元　通關之外仲有其他原因

記者：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 香港物業 招標 樓價 物業 鐵路 發展商 港鐵
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