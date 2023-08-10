匯璽開放式戶1.72萬租出　呎租逾63元　屬近月新高

正值租務旺季，租金持續上升，其中南昌站匯璽有開放式單位新近錄得租賃成交，月租高達17,200元。

美聯物業周鍵喬說，匯璽6座中高層F室，實用面積271平方呎，開放式間隔，日前以17,200元獲承租，實用呎租逾63元，屬開放式戶近月租金新高。

資料顯示，業主於2019年11月以683.6萬元購入上述單位，若以目前月租17,200元計算，租務回報率達到3厘水平。

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