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匯璽開放式戶1.72萬租出　呎租逾63元　屬近月新高

股樓投資 18:40 2023/08/10

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正值租務旺季，租金持續上升，其中南昌站匯璽有開放式單位新近錄得租賃成交，月租高達17,200元。   

美聯物業周鍵喬說，匯璽6座中高層F室，實用面積271平方呎，開放式間隔，日前以17,200元獲承租，實用呎租逾63元，屬開放式戶近月租金新高。 

資料顯示，業主於2019年11月以683.6萬元購入上述單位，若以目前月租17,200元計算，租務回報率達到3厘水平。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 匯璽 美聯物業 私人屋苑

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