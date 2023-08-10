【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班

居家辦公可省去通勤時間，而且更為彈性和便利。有網民在網上討論區發文，指自己24歲，不喜歡太忙碌的工作。樓主因住得遠想要轉一份可以居家辦公的工作，最近終於找到合乎要求的，但又怕要經常加班，而且目前工作的公司環境好，令樓主猶該如何選擇。有網友認為新工「伏」，並表示多數居家辦公的工作都要加班。

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有網民表示不支持樓主轉，「新offer的人會覺得加班是基本，完全沒自己生活，不要轉」、「居家辦公不代表好，曾做過一份工作，每星期有一天居家辦公，大多都會多東西做到讓你不停加班，最後熬了一排便辭職」、「既然你一心想入政府就不要轉了。」亦有網民認為「辛苦完一年拿著新工資轉工」、「大不了捱一年半載再轉。」

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有網民指，「聽起來就是超級忙的工，年假加多少還是要你捱到一年才算，看工種你又不喜歡，那會好難捱，加上新同事你不知道會不會難相處，彈性工作時間如要加班就不彈性了」，續指「我剛左轉份工就是和你新offer的內容一樣，但沒說什麼時侯加工資，而是能幹就加工資，但工作內容多得根本不是工作時間內做得完，然後我做不完就一直累積，每天都是崩潰邊緣，是我貪那加的3000元工資，我已經不想去上班了。」

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亦有網民指新offer感覺有點「伏」，不建議轉，又指「樓主你才這麼年輕，就已經怕辛苦，這個心態其實不太好，始終很少工不辛苦又學到東西，除非你準備找份又悶又沒什麼事做的工。」另有網民表示，「面試的時候已經問你能不能加班的話，要不就是不好做，要不就上司同事不好」，又指，「我在做政府文職，每天都是朝9晚6，同事普遍都不會加班，你就會發現有多舒服。如果你不想這麼快就像步入退休生活，想找一份學到東西的班，也可以找下其他公司，不一定選這份。」

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