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【盈警】思捷環球發盈警　料按年轉虧蝕7.15億元

股市 18:18 2023/08/10

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零售股思捷環球 （00330） 發盈警，指公司截至今年6月底止6個月，預期中期業績將出現盈轉虧，錄得約7.15億元未經審核虧蝕，集團去年中期錄得1300萬純利。公司指大額虧損主要由於業務收入下跌，導致集團中期毛利按年跌18.5%，至13.52億元。思捷股價今日收報0.52元，無升跌。

集團預期上半年總收入約30.25億港元，按年下跌約16.6%，收入減少主要由於艱難的經濟環境，及烏克蘭的持續衝突，導致德國及歐洲其他地區的消費者產生負面情緒。公司指，表現亦受品牌在時裝行業進行的品牌提升及重新定位而帶來的短期調整所影響。

公司表示，過去半年已逐步實施多項措施刺激增長，管理層預期措施可於今年下半年取得成效， 六月份業績已錄得顯著改善。此外，集團今年下半年將會有紐約零售店開幕，以及集團位於阿姆斯特丹的新創新中心所開發的新牛仔服裝系列。

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編輯：葉志偉

港股 盈警 經濟 時裝服飾 烏克蘭 思捷環球（00330） 歐洲 零售 品牌
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