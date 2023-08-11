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澳洲12歲玩具女王買百萬豪車 斥巨資攜愛犬移居新加坡

環球社會熱點 09:05 2023/08/11

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澳洲12歲女童柯蒂斯（Pixie Curtis）早前宣布「賺夠」退休，隨後已搬至新加坡開始新生活。柯蒂斯日前表示，即將購入一部價值超過25萬新加坡元（約145萬港元）的名貴車輛。同時，柯蒂斯斥巨資，安排愛犬一同移居新加坡。

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國 【下一頁】

柯蒂斯周日（6日）在社交平台發文，表示正在與母親Roxy Jacenko睇車，即將入手一部Range Rover Vogue新車。由於柯蒂斯年僅11歲，車輛主要應由母親駕駛。

據悉，一部Vogue新車在新加坡索價可高達超過25萬新加坡元。而且當地持有車輛成本極高，撇除高昂登記稅外，每月還需負擔路稅（Road Tax）及保險等開支，估計最高可達2050新加坡元（約1.19萬港元）。

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澳洲餐廳拒接待婦人 3字中文紋身成阻礙 【下一頁】

此外，柯蒂斯亦據報花費接近7000新加坡元（約4.07萬港元），安排愛犬Minnie跟隨一家移局至新加坡。

柯蒂斯早前提早慶祝12歲生日時宣布，為專注學業而選擇退休。柯蒂斯在母親協助下成立玩具公司Pixie's Fidgets。品牌隸屬母企Pixie's Pix，公司估值約為1,300萬澳元（約6,800萬港元），按她持股價值計算，身家料達數百萬澳元。

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責任編輯：吳漢培

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