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【業績｜iPhone概念股】高偉電子上半年少賺42.6%不派息　將繼續加大研發資源投入

股市 18:08 2023/08/10

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【業績｜iPhone概念股】高偉電子上半年少賺42.6%不派息　將繼續加大研發資源投入

高偉電子 （01415） 上半年收入按年跌9.4%至3.7億美元，主因客戶訂單減少，純利為1803.4萬美元，按年跌42.6%。高偉電子不派中期息。

公司指，雖然新冠病毒疫情結束，但全球景氣復甦未達預期水平，走勢依舊疲軟，歐美的高通貨膨脹率、中美貿易衝突、區域戰爭、極端氣候等不利因素，均較2022財政年度更加嚴峻，導致經濟景氣持續低迷，集團面臨較2022財政年度更大的營運壓力。

展望未來，高偉電子指，在精密光學行業，仍處在高速發展階段，尤其在智能駕駛、擴增實境 、虛擬實境等新領域，並未因經濟下行而影響這些細分行業的上升，公司持續看好光學行業的新技術、新應用所帶來的商機，預估將延續2022財政年度的發展，持續向好。

公司又指，預期全球經濟環境將依然動盪，運營環境將充滿挑戰，集團將繼續加大研發資源投入、推動生產工藝創新、加速自動化導入，以進一步提升對客戶附加價值、體現差異化。

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編輯：袁諾曦

港股 高偉電子（01415）
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