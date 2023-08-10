▲ 【閱文772】閱文上半年多賺64.8%至3.77億人幣 平均月付費用戶升8.6%

騰訊 （00700） 旗下閱文集團 （00772） 公布中期業績，期內收入32.83億元（人民幣，下同），按年跌19.7%；毛利16.05億元，按年跌25.2%；純利3.77億元，按年增64.8%；經調整純利6.03億元，按年跌9.4%。

閱文集團上半年在線業務收入20.39億元，按年跌11.6%；版權運營及其他收入12.44億元，按年跌30.1%。

閱文上半年純利反彈主要是受惠（1）期內銷售及營銷開支按年大削26.0%至8.22億元，營銷開支佔收入由去年同期27.2%減少至25.0%；（2）上半年錄得其他收益約580萬元，去年則錄其他虧損約2.36億；（3）利息開支減少，期內財務成本淨額按年降91.1%至280萬元。

減少營銷支出 MAU下跌

閱文集團稱，今年上半年MAU（平均月活躍用戶）2.12億，按年跌20.0%；MPU（平均月付費用戶）按年提升8.6%，至880萬人；每名付費用戶平均每月收入約33.3元，按年跌13.1%。

閱文集團解釋，MAU下跌主要是集團繼續專注於控制成本及提升運營效率，減少營銷支出所致。

閱文集團稱，近期更新組織架構，冀日後利用AIGC技術能力，再造用戶產品，重塑業務流程； 將通過提高IP挖掘和生產效率、縮短IP開發時間、提升IP爆款成功率。

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記者：李哲毅