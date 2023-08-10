▲ 【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會 碧桂園未獲邀與會

彭博社引述消息指，中證監債券部門計畫於周五（11日）早上以網上會議形式，與部分內地地產發展商和金融機構商議。藍籌內房碧桂園 （02007） 近日流動性告急，境內外債價明顯下跌，惟彭博報道指，碧桂園不在受邀參與的公司名單。

碧桂園未能如期支付境外債券利息，進入30日寬限期，令外界憂慮其債務違約風險。

此次會議被視為中國監管機構重振樓市的最新舉動，近期內地住宅銷售加劇下跌，碧桂園等房企急需要資金來緩解信用危機。

人民銀行據報上週與包括3家房企在內的8家公司高層會面，承諾將加大對私營部門的融資支持，當時碧桂園也未在這8家受邀公司。

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編輯：麥德銘