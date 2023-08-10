  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會　碧桂園未獲邀與會

股市 17:46 2023/08/10

分享：

分享：

【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會　碧桂園未獲邀與會

彭博社引述消息指，中證監債券部門計畫於周五（11日）早上以網上會議形式，與部分內地地產發展商和金融機構商議。藍籌內房碧桂園 （02007） 近日流動性告急，境內外債價明顯下跌，惟彭博報道指，碧桂園不在受邀參與的公司名單。

碧桂園未能如期支付境外債券利息，進入30日寬限期，令外界憂慮其債務違約風險。

此次會議被視為中國監管機構重振樓市的最新舉動，近期內地住宅銷售加劇下跌，碧桂園等房企急需要資金來緩解信用危機。

人民銀行據報上週與包括3家房企在內的8家公司高層會面，承諾將加大對私營部門的融資支持，當時碧桂園也未在這8家受邀公司。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【昔日亞洲女首富】碧桂園楊惠妍身家年初至今跌近45%　亞洲女性富豪榜跌至第五位

【大行報告｜內銀股】滙豐研究：碧桂園危機或損內銀及港銀信貸質量　偏好3隻銀行股

【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績　一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

編輯：麥德銘

港股 中國證監會 碧桂園 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股收市】阿里靠穩、友邦向上　創科曾插兩成　恒指全日微升2點（不斷更新）
【港股收市】阿里靠穩、友邦向上　創科曾插兩成　恒指全日微升2點（不斷更新）
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片
【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片
【美股盤前】美7月CPI公布前夕　核心預期突下調　美滙轉跌、道指期貨升158點（不斷更新）
【美股盤前】美7月CPI公布前夕　核心預期突下調　美滙轉跌、道指期貨升158點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌68點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款