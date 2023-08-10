【裝修設計】獨居男30萬元打造家居健身房 輕工業風格全屋採開放式設計

一個人自由自在，即使裝修都可以因應個人興趣去打造。今期「精明裝修」要介紹的單位位於屯門掃管笏的滿名山，面積有383平方呎，1房1廳，設開放式廚房。業主為一名80後，購買二手私樓後，希望可以按個人興趣及需要設計及裝修。由於一人居住，設計師將房間打通，全屋採取開放式設計，並劃分睡眠、工作、影音及健身空間。單位樓底有3.5米高，故設計師加設閣樓以增加使用空間，全屋由設計及訂造傢俬工程約花30萬元。

單位採用輕工業風格，以較暗沉色調為主，黑色、灰色及棕色為主，再配以白色櫃營造氛圍。一入門口見到客廳及廚房，入屋後會見到全屋最具特色的位置，閣樓及健身房。設計師巧妙地將整個空間劃分睡眠、工作、影音及健身空間。閣樓位置為睡眠區，床下增設書枱及影音位置，讓業主睡醒只要從樓梯走下來便可以直接工作及聽音樂。另外，在床底下加設多盞燈，方便晚上工作。工作過後想運動只要轉身便可以直達健身空間位置，由於健身需要的空間較大，因此設計師預先了解了戶主健身會做的動作，預留適當空間，避免健身時受到阻礙或弄花其他地方。

儲物空間方面，設計師在床下加設高身衣櫃及多個儲物櫃，床上亦設有吊櫃房方便擺放物品。另外，從門口進入單位的一邊加設C字櫃，可以用作儲物。廚房方面為配合戶主希望設置洗碗碟機的需求，設計師開通廚櫃的背板，利用新造的吧檯以直紋設計作遮掩，方便戶主擺放較大型的碗碟機。一個人居住，廚房的煮食亦相對簡單，故此採用單頭煮食爐，騰出更多空間。

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責任編輯：陳玉蓮