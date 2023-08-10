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【明星效應】Taylor Swift於洛杉磯舉行6日演唱會　料為當地GDP帶來3.2億美元增長

環球政經 17:48 2023/08/10

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樂壇天后Taylor Swift正舉行世界巡迴演唱會《The Eras Tour》。據外媒引述加州就業與經濟中心的一項研究，指出Taylor Swift將於洛杉磯舉行為期6天的演唱會，所有門票均已沽清，預計該演唱會將為洛杉磯國內生產總值，帶來3.2億美元增長。

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該報告提到，是次巡演為洛杉磯地區增加3,300個職位空缺，增加當地收入1.6億美元，同時為該市和該州帶來數百萬美元的稅收收入。作為參考，根據聖路易斯聯邦儲備銀行的數據，洛杉磯都會區2021年GDP超過1.1兆美元。

世界銀行的數據顯示，研究公司QuestionPro的一項估計顯示，Taylor Swift這次巡迴演出或帶來高達50億美元的經濟影響，超過40個國家的GDP。

【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

畢竟當Taylor Swift去到不同的城市演出，粉絲們花錢買的不僅是門票，還有服裝、商品、食物、飲料以及交通和酒店等旅行費用；歌迷在門票、服飾和旅行上平均花費1,300美元。

Taylor Swift在芝加哥舉行的演出期間，當地飯店入住率接近97％；拉斯維加斯的後疫情旅遊支出報告指出，Taylor Swift比賭博娛樂、高級餐廳和品酒更能帶動經濟。

同場加映：【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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撰文 : 陳楚琨

就業 經濟 演唱會 門票 芝加哥 拉斯維加斯 GDP 洛杉磯 餐廳 酒店

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