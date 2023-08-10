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【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣

理財智慧 17:30 2023/08/10

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人工不高但仍然可以儲到錢，亦有人人工高，但每月都花清，全因為儲蓄之道不一樣，今次分享內地小紅書博主的分享，她表示，自己有位親戚朋友雖然只有4000元月薪，但只需要數年時間已經儲我20萬元1

1. 該掉棄的掉 該賣的賣掉

這位儲錢達人將家裡能扔的東西都扔掉，一開始或許會覺得很不安，但當行動起來之後發現定期斷捨離，將家裡物品控制在一定數量內，會方便很多。將沒用的閒置物品該清理的清理掉，能賣的也賣掉，而且可以賺得一點金錢。

2. 不要重覆買東西

很多人家裡有多於一樣的東西，例如只有3個人但卻有10個杯，或是去買茶總是怕買得不夠，一買就買多了，但最後卻沒有消耗，造成浪費。另外亦有一些小家電，每次整理就會發現烤箱、空氣炸鍋、豆漿機、破壁機、面包機等，其實只需要各取其一已足夠。所以在購買之前一定要先整理家中物品，避免買重覆功能的物品，可以省錢亦可以減少物品堆積。

3. 生活盡量化繁為簡

生活在香港，受到四周的影響，不少人一到周末就到處尋找好玩的地方或是尋找好吃的東西，只要是假期便會一直往外走，到網紅地方打卡等。但生活得太精彩也是一種負擔。該博主後來發現簡單的生活更能治愈自己，花錢換來的短暫快樂只是一時。周末她選擇飯後在家樓下公園散步、跑步，或者和家人一起去市場買菜，簡單的快樂。

4. 儲錢需要開源節流

人工太低怎麽辦 ? 不少人因為薪金不多，扣除個人吃穿、租金水電，基本就不剩什麽。這種情下，要儲錢實在太困難，所以要想辦法開源，例如自學攝影，假期幫人拍照，增加額外的收入。

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責任編輯：陳玉蓮

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