  • 29°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】數據待公布 業績炒住先

iMTV＋ 19:30 2023/08/10

分享：

分享：

孫子市法
【孫子市法】數據待公布 業績炒住先

其他股評時段:

01:00 今日市況

10:20 碧桂園

22:17 石油股可以投資嗎？

30:00中美關係對經濟影響

40:00 創科實業

43:57 Q&A

44:11 領展房產基金


《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】數據待公布 業績炒住先
今日
【孫子市法】數據待公布 業績炒住先
【孫子市法】美聯儲鴿式加息 恒科指乍現牛氣
2023/07/27
【孫子市法】美聯儲鴿式加息 恒科指乍現牛氣
【孫子市法】手機股盈警腳軟 銀行股破頂可追？
2023/07/20
【孫子市法】手機股盈警腳軟 銀行股破頂可追？
【孫子市法】四連升累漲千點 何解港股忽發威?
2023/07/13
【孫子市法】四連升累漲千點 何解港股忽發威?
【孫子市法】數大噩耗打到來 港股支持在何方?
2023/07/06
【孫子市法】數大噩耗打到來 港股支持在何方?
港股 領展 經濟

上一篇文章

【保你大】將錢放保險公司擁兩「極端功能」　即時現金功能＋遞延現金功能

下一篇文章

【孫子市法】數據待公布 業績炒住先
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【內房危機】 碧桂園承認出現流動性壓力 大行再劈目標價
【內房危機】 碧桂園承認出現流動性壓力 大行再劈目標價
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款