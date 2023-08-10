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BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH周六次輪銷售　夥代理推置業優惠吸客

股樓投資 17:40 2023/08/10

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由恒地（00012）發展的紅磡BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH，首輪銷售沽出超過八成單位，套現逾2.7億元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批單位中以一房戶較為搶手，故於本周六(12日)次輪發售的23伙中亦有提供該戶型應市。次輪銷售單位市值逾1.2億元，包括3伙開放式及20伙一房，實用面積215至265平方呎，折實價375.66萬元起，入場單位為11樓C室，實用面積215平方呎，開放式間隔，折實呎價17,473元。

而同系必嘉坊・迎匯亦於同日起推售20伙，市值逾1.5億元，涵蓋開放式至三房，實用面積214至378平方呎，入場單位為6樓M室開放式戶，實用面積214平方呎，折實價429.03萬元，折實呎價20,048元。

項目夥拍美聯物業推全新置業優惠，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，經該行購入項目1房單位的首5名買家可獲「置業傢俬現金券」，總值8.88萬元。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

紅磡 BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 恒基 美聯物業 一手市場

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