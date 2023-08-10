【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR盤前升5%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期

▲ 【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣、收入按年增14% 同勝預期

阿里巴巴 （09988） 發布2024財年首季業績，期內收入為2,341.56億元（人民幣，下同），按年增14%，好過預期的2232.41億元；淨利潤343.32億元，好過預期的271.65億元；經調整純利潤449.22億元，按年增48%，好過預期的358.81億元。

阿里巴巴ADR（美：BABA）盤前現升5.0%，報99.64美元。

阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，隨著集團繼續進行重組，帶動公司季度業績穩健，認為架構重組正開始釋放業務活力。阿里巴巴首席財務官徐宏指，業務勢頭強勁，加上控制運營效率成效，帶動上季財務表現，上季阿里回購31億美元的ADR。

淘寶App DAU增6.5%

阿里巴巴6大業務集團中，淘寶天貓集團首財季收入約1149.53億元，按年增12.1%，當中中國零售商業收入升12.7%至1098.28億元。

阿里巴巴透露，6月份淘寶App DAU（日活躍用戶）按年增6.5%。上季用戶獲取及留存率改善，帶動6.18購物節表現，訂單量和平均訂單價值也錄得穩健增長。阿里又稱，618期間，88VIP會員消費額增長兩位數，付費用戶數也錄得強勁增長。

智能雲業務收入增4.1% 金融服務、汽車等行業驅動

阿里巴巴上季智能雲業務錄251.23億元，按年增4.1%；分部經調整 EBITA（息稅及攤銷前盈利）為3.87億元，按年增106%。阿里表示，上季雲收入增長由存儲、 網絡、人工智能（AI）計算相關產品所帶動，部分被內容分發網絡需求恢復常態化所抵銷。

從客戶群體角度，雲增長增長是由金融服務、教育、電力和汽車行業收入所驅動，部分增長被主動管理項目式雲服務收入的舉措所抵銷。

Lazada訂單兩位數增長 土耳其Trendyol經營表現錄得正數

上季國際數字商業集團高速增長，分部收入錄221.23億元，按年增40.7%；分部經調整LBITA為4.2億元，按年收窄69.6%。分部零售業務綜合訂單按年增長約25%，土耳其電商Trendyol 和東南亞電商Lazada利潤率有所提高，但部分被Miravia和速賣通AliExpress等新業務投資增加所抵消。

阿里巴巴稱，Lazada上季錄得兩位數的訂單按年增長，並為商戶提供更多增值服務，虧損減少，持續提高變現率，Lazada單位經濟效益按年持續改善；Trendyol亦錄得強勁收入增長及營運效率改善，上季經營業績首次錄得正數。

餓了麼 GMV 錄按年增長

上季本地生活集團收入144.50億元，按年增29.8%，分部訂單增長按年超過35%。阿里巴巴稱，期內外賣平台餓了麼 GMV 錄按年增長，主要受惠於消費者需求改善、活躍商家數量增加以及配送能力提升所帶來的強勁訂單增長，每筆訂單的單位經濟效益持續錄得正數。

菜鳥集團季度收入231.64億元，按年增34.0%，主要受國際物流履約解決方案服務以及國內消費者物流服務的收入增加所帶動；大文娛集團收入53.81億元，按年35.7%，原因是線上娛樂業務績增長，線下業務強勁復蘇。

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編輯：李哲毅