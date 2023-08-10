【阿里巴巴業績】阿里巴巴ADR盤前升3.5%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期

▲ 【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利449億人幣、收入按年增14% 同勝預期

阿里巴巴 （09988） 發布2024財年首季業績，期內收入為2,341.56億元（人民幣，下同），按年增14%，好過預期的2232.41億元；淨利潤343.32億元，好過預期的271.65億元；經調整純利潤449.22億元，按年增48%，好過預期的358.81億元。

阿里巴巴ADR（美：BABA）盤前現升3.5%，報98.2美元。

阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，隨著集團繼續進行重組，帶動公司季度業績穩健，認為架構重組正開始釋放業務活力。阿里巴巴首席財務官徐宏指，業務勢頭強勁，加上控制運營效率成效，帶動上季財務表現，上季阿里回購31億美元的ADR。

淘寶App DAU增6.5%

阿里巴巴6大業務集團中，上半年淘寶天貓集團收入約1149.53億元，按年增12.1%，當中中國零售商業收入升12.7%至1098.28億元。

阿里巴巴透露，截至6月底淘寶App DAU（日活躍用戶）按年增6.5%。上季用戶獲取及留存率改善，帶動6.18購物節表現，訂單量和平均訂單價值也錄得穩健增長。阿里又稱，618期間，88VIP會員消費額增長兩位數，付費用戶數也錄得強勁增長。

Lazada訂單兩位數增長 土耳其Trendyol經營表現錄得正數

上季國際數字商業集團高速增長，分部收入錄221.23億元，按年增40.7%；分部EBITA為4.2億元，按年收窄69.6%。國際數字商業集團零售業務綜合訂單按年增長約25%。土耳其電商Trendyol 和東南亞電商Lazada利潤率有所提高，但部分被Miravia和速賣通AliExpress等新業務投資增加所抵消。

阿里巴巴稱，Lazada上半年錄得兩位數的訂單按年增長，並為商戶提供更多增值服務，虧損減少，持續提高變現率，Lazada單位經濟效益按年持續改善；Trendyol亦錄得強勁收入增長及營運效率改善，上季經營表現錄得正數。

（不斷更新）

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編輯：李哲毅