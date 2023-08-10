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【業績︱中芯981】中芯毛利率恐連降6季　第二季純利按年跌22%

股市 18:06 2023/08/10

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【業績︱中芯981】中芯第二季純利按年跌21.7%、毛利率大跌　料第三季銷售收入按季最多增5%

中芯 （00981） 公布截至6月底止，由於晶圓銷售量增加，第二季銷售收入為15.6億美元，按季升6.7%，按年則跌18%，純利錄得4億美元，按年跌21.7%，但按季升74.3%。

期內，毛利率按年大跌19.1個百分點至20.3%。中芯指，12吋產能需求相對飽滿，8吋客戶需求疲弱，產能利用率低於12吋，但仍好於業界平均水準。

中芯預期第三季毛利率18%至20%之間，中芯毛利率持續下跌，首季為20.8%，去年第四季為32%，去年第三季為38.9%，去年第二季為39.4%，去年首季為40.7%。

上季銷售晶圓（8吋晶圓約當量）為140.3萬，按年跌25.6%，按季則回升12.1%。而產能利用率為78.3%，按年跌18.8個百分點。

季內，中芯的研發開支為1.8億美元。

集團預期，第三季度預計銷售收入按季增長3%到 5%。期內，出貨量預計將繼續上升， 而同時折舊也將持續增加。下半年公司銷售收入預計好於上半年。

ET財智Talk
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編輯：袁諾曦

中芯國際（00981） 港股
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