英工黨建議私校學費徵增值稅 料增至破800萬

英國在野工黨被指有意向私人教育著手，打算向私人學校的學費徵收增值稅。最新分析指出，未來在私校完成中小學的平均學費將翻倍，至82.5萬英鎊（約823萬港元）。

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Weatherbys私人銀行分析指出，由7歲開始就讀私校﹑今年夏天完成高考（GCE A-Level）的寄宿中學生平均成本為37.8萬英鎊（約377.1萬港元）。

一旦工黨下次大選勝出，並推行私人學費增值稅，分析按照每年5%通脹估計，至2036年私人中小學學費開支將大幅上升至82.5萬英鎊。

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Weatherbys稅務顧問Clare Munro指出，一旦措施實行，不少父母估計需要上一代支持才可能維持子女在私校接受教育。Munro指不少家長已經面臨沉重的按揭還款及生活成本壓力，學費將成額外負擔。

英國另有分析顯示，今年9月新學期開始後，當地部分私校將每年收取超過5萬英鎊學費（約49.9萬港元）。《每日電訊報》亦報稱，英國10間頂尖寄宿私校的本地學生學費將增加8%。

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責任編輯：吳漢培