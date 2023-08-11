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Beyoncé為個唱延誤豪擲78萬 地鐵加開1個鐘送歌迷歸家

環球社會熱點 08:05 2023/08/11

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美國樂壇天后Beyoncé周日（6日）於美國華盛頓特區舉行演唱會，但因大雨延後開場。Beyoncé擔心歌迷完場後未能乘坐公共交通工具回家，就豪擲10萬美元（約78萬港元）請地鐵加開服務一小時，讓歌迷安全歸家。

Taylor Swift演唱會刺激洛杉磯經濟 GDP料多25億 【下一頁】

Beyoncé去年發行專輯《Renaissance》後，今年5月展開同名巡演。華盛頓特區站演唱會在原定開場時間一小時前，因當地發生大雨及閃電，主辦方宣布押後開場。

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主辦方要求在大門外和停車場內的歌迷返回車輛，而場內所有歌迷都要留在有蓋地方大廳等候新安排。

華盛頓都市區交通管理局其後發表聲明，指Beyoncé的演唱會因惡劣天氣推遲開場，地鐵尾班車會推遲一小時，Beyoncé巡演團隊會承擔地鐵加開一小時的開支。

美國UPS司機成功爭取加薪 平均年薪超過132萬 【下一頁】

據悉，Beyoncé的《Renaissance》巡演收入已超過4億美元（約31.2億港元），創非裔女歌手及北美女歌手的巡演最高收入紀錄。

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責任編輯：鄭錦玲

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