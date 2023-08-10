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【共享帳號】Disney+將打擊帳號共享　冀提升收益

科技 17:23 2023/08/10

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串流影片平台Netflix在5月推出措施打擊共享帳號問題，另一串流平台Disney+也可能仿效Netflix做法。據外電報道，華特迪士尼公司行政總裁Bob Iger昨（9日）在電話會議透露，迪士尼有機會成為下家打擊用户分享密碼的企業。

Bob Iger指，華特迪士尼公司正積極探索解決共享帳號的方法，並會在今年內更新訂閱者協議，增加額外條款及共享政策，並且將在2024年實行推動盈利的策略。

在會議中，Bob Iger沒有提供使用共享帳號的人數，但稱情況顯著，故打擊此類帳號成公司首要目標，並認為有助迪士尼發展業務。他表示，公司有科技能監控帳戶的登入，期望在明年處理問題，惟不會在年內完成所有工作。

Bob Iger相信電影製片廠、樂園業務和串流影片平台三大業務，將會在未來5年帶來最大的盈利增長，並指此等業務和迪士尼品牌及特許經營權有莫大關係。

責任編輯：歐朗欣

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