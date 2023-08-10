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華為雲發布多項Web3.0創新服務技術 豐富香港Web3.0生態

都會情報 16:40 2023/08/10

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華為雲舉辦Web3.0專題日並發布多項Web3.0創新服務

由華為雲主辦，香港數碼港、香港Web3.0協會、Techb News協辦的「TechWave Web3.0專題日」假香港數碼港成功舉辦。活動期間，華為正式發布Web3.0節點引擎服務NES、擎天Enclave機密計算等系列區塊鏈服務， 並上線華為雲雲商店Web3.0專區，首批引數十間夥伴應用入駐。是次活動榮邀香港數碼港行政總裁任景信先生、香港科技大學副校長汪揚先生、華為雲公有雲業務部總裁高江海先生進行致辭，並攜手全球數百位Web3.0領域企業代表、專業人士及業界翹楚，圍繞Web3.0產業發展、基礎設施、應用合規、數實融合等領域進行交流。

香港數碼港行政總裁任景信發表開幕致辭

香港數碼港行政總裁任景信在「發展Web3生態圈，加快中小企數碼轉型」開幕致辭中指出：「數碼港非常榮幸能獲香港特區政府認可為香港Web3基地。作為全港最大的Web3社群，我們將善用數碼港完整的創科生態圈，通過Web 3技術聯通智慧生活、金融科技和數字娛樂等領域，促進Web3項目的合作、應用和創新，並透過培育人才、推動產業發展，以及提升公眾認知，與各伙伴及社群成員積極合作，共同促進香港Web3產業發展和普及。」

香港科技大學副校長汪揚發表開幕致辭

香港科技大學副校長汪揚在「Web3.0重塑金融科技，加速香港創科發展華」開幕致辭中表示：「華為雲將在香港Web3.0發展中發揮關鍵作用，通過提供強大的計算儲存能力和可靠的安全性，幫助加速Web3.0應用部署。華為超前的全球視野和布局，將有效推動香港Web3.0走向全球，促進香港數字經濟繁榮。」

華為雲公有雲業務部總裁高江海

華為雲公有雲業務部總裁高江海在「擁抱Web3.0開啟下一個數字經濟時代」開幕致辭中指出：「Web3.0處在產業發展的初期，有諸多的技術挑戰等待我們去解決，鏈上的交易性能仍然存在瓶頸、交易的安全性無法得到有效保證，華為雲致力於這些關鍵問題的研究，利用自身30年ICT技術積累，發揮軟硬件協同優勢，幫助Web3.0產業解決關鍵中斷點問題，加速Web3產業向前邁進。」

華為雲戰略與產業發展部總裁黃瑾重磅發布Web3.0創新服務

華為雲戰略與產業發展部總裁黃瑾從技術創新、生態創新、行業創新三個層面發布華為雲在Web3.0領域的技術創新突破及產業發展戰略。他表示：「華為雲踐行一切皆服務理念，致力於幫助客戶快速獲得Web3.0先進技術和成功經驗，華為雲希望攜手Web3.0產業夥伴  進行技術、生態及行業創新，加速Web3.0發展。」

軟硬件協同創新 突破Web3.0性能及安全瓶頸

華為雲發布業界領先以太坊質押節點全託管服務，基於創新算法優先，將質押驗證節點的有效性提升至99%以上，幫助用戶獲得更高質押收益。華為雲擎天Enclave安全框架，支持環境與身份雙重驗證，全鏈路數據加解密，幫使用者在彈性雲伺服器實例內部安全運行受保護應用和數據。同時，華為雲加速ZK Rollup硬件創新，基於自研XPU、架構創新和演算法優化，預期將ZK Rollup的交易平均確認時間由「小時級」降至「分鐘級」。

構建本地雲生態，發展區域Web3.0產業集群 

華為雲正式發布華為雲雲商店KooGallery Web3.0專區，為Web3.0開發者、夥伴搭建應用分發平台及商業變現平台，夥產業園區、生態夥伴、大學及研究機構構建Web3.0 產業雲，建設本地化能力中心、生態中心及開發者中心，攜手更多創科企業發展香港Web3.0產業。期間華為雲亦宣傳啟動華為雲亞太初創大賽Web3.0總決賽，邀請全球Web3開發者一齊聚焦L2、智能錢包、ZK、RWA方向，並為參賽者提供雲平台、創業和商業資源全方位支援。

打造開放的區塊鏈平台，加速Web3與實體經濟融合

目前，華為雲區塊鏈已在7個主流行業構建超過400個行業應用場景，積累豐富行業實踐經驗。 華為雲將致力於打造開放的區塊鏈平台，提供數字資產鏈服務、可信跨鏈服務 、數據共享、數字身份等一系列鏈上服務，推動行業場景交叉創新，實現Web3技術規模化應用，驅動虛實經濟加速融合，推動產業穩定可持續發展。

活動亦邀請業界翹楚及專業人士，圍繞Web3.0基礎設施創新、鏈上安全及應用合規等熱門議題進行圓桌探討。透過分享現時香港Web3.0建設成果，探行業面臨挑戰及機遇，攜手構建創新共贏的Web3.0產業生態。

華為雲基於一切皆服務的戰略，面向Web3.0客戶提供體驗更優的全球分布式算力，並在雲上打造高效安全的web3.0基礎設施，推動產、學、研、用多維度協同，立足香港、面向全球，構建一個可持續發展的產業生態，加速香港Web3.0產業蓬勃發展。

關於華為

華為是全球領先的ICT（資訊與通信）基礎設施和智能終端機提供商，致力於把數碼世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界。我們在通信網路、IT、智能終端機和雲服務等領域為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務，與生態夥伴開放合作，持續為客戶創造價值，釋放個人潛能，豐富家庭生活，激發組織創新。華為堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，推動世界進步。華為成立於1987年，是一家由員工持有全部股份的民營企業，目前擁有20.7萬員工，業務遍及170多個國家和地區。欲了解更多詳情，請參閱華為官網：https://www.huawei.com 

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