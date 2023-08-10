親海駅II最少收逾3.06萬票 成史上新盤票王
股樓投資 17:01 2023/08/10
由長實（01113）發展的油塘親海駅II連日收票，為周六（12日）展開首輪銷售作準備。有市場消息指，該盤已最少接獲逾3.06萬個認購登記，而對比首輪銷售的626伙，料已超額認購逾47倍。
資料顯示，親海駅II首輪銷售單位涵蓋開放式至三房多元戶型，實用面積210至723平方呎，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,868元。
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撰文 : 黃卓賢