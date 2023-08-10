親海駅II收逾30000票　料成史上新盤票王

由長實（01113）發展的油塘親海駅II連日收票，為周六（12日）展開首輪銷售作準備。有市場消息指，該盤截至下午約4時半，已接獲逾3萬個認購登記，不但超越2021年6月首輪銷售截收逾2.7萬票的大圍站柏傲莊III，更料能突破1997年收約3.04萬票、青衣灝景灣一期的紀錄，成為本港史上首輪收票最多的新盤票王。而對比首輪銷售的626伙，料已認購逾47倍。

資料顯示，親海駅II首輪銷售單位涵蓋開放式至三房多元戶型，實用面積210至723平方呎，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,868元。

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