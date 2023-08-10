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【香港出口】港6月對外商品貿易整體出口貨量下跌14.7%

商業 16:38 2023/08/10

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繼較早時發表2023年6月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處發表6月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年6月與2022年6月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌14.7%及15.5%。2023年上半年與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌18.7%及16.2%。

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經季節性調整的數字顯示，2023年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.5%及2.0%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。2023年6月與2022年6月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.3%及3.9%。2023年上半年與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.4%及3.8%。
 
對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2022年同期比較，這指數在2023年6月上升0.3%，而在2023年上半年則上升0.5%。

主要目的地整體出口貨量均錄跌幅
 
2023年6月與2022年6月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得跌幅：美國（-25.4%）、中國內地（內地）（-16.6%）、印度（-13.6%）、台灣（-12.8%）及越南（-4.7%）。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（9.3%）、美國（5.0%）、越南（4.9%）、內地（4.2%）及台灣（1.9%）。
 
2023年6月與2022年6月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：新加坡（-34.2%）、內地（-17.1%）、台灣（-16.3%）、日本（-7.5%）及美國（-3.1%）。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（8.8%）、內地（5.2%）、新加坡（3.6%）、日本（2.6%）及美國（2.0%）。

【企業破產】日本7月企業破產達758家同比增5成
 
責任編輯：李智賢

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