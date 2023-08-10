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【業績｜中資電訊股】中移動上半年多賺8.4%　中期息增一成至2.43元　現價股息率約7厘

股市 16:37 2023/08/10

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【業績｜中資電訊股】中移動上半年多賺8.4%　中期息增一成至2.43元

中移動 （00941） 上半年股東應佔利潤為762億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，擬派中期息2.43港元，按年增長10.5%，今年全年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。

中移動全日升0.5%，收報64.85港元。以今次中期息及去年末期息計算，現價股息率為約7.2厘。

期內，營運收入為5,307億元，按年增長6.8%；其中，通信服務收入為4,522億元，增長6.1%。其中，數字化轉型收入達到1,326億 元，按年增19.6%，佔通信服務收入比達到29.3%。

移動客戶數為9.85億戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶；移動ARPU（每用戶平均收入）按年增長0.2%，達到52.4元。

而有綫寬帶客戶數為2.86億 戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU增長0.7%，達43.3元。

上半年中移動資本開支為814億元，自由現金流為791億元，增長43.3%。

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中國移動（00941） 港股 5G
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