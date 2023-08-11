  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中移動業績】中移動升近2%　上半年多賺8.4%　加派中期息一成至2.43元、現價股息率7厘　管理層：雲業務收入可實現年初800億人幣目標（第二版）

股市 09:58 2023/08/11

分享：

分享：

【中移動業績】中移動加派中期息一成至2.43元、現價股息率約7厘　上半年多賺8.4%

中移動 （00941） 公布上半年業績，純利761.73億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，每股盈利3.56元；收入5,307.19億元，按年增長6.8%。中期息2.43港元，升10.5%。以周四（10日）收市價64.85港元計，股息率約7.2厘。

中移動周五（11日）升1.8%，報66元。

中移動董事長楊杰預告，年底將實現收入及盈利的「兩個突破」，即全年收入去年的9300億元，突破萬億大關，及利潤再創新高。被問及派息比例是否會進一步提升，他未有正面回應，僅稱如各方面持續健康發展，相信派息、員工薪酬和股東回報均會增長，又表明全年派息比率提高至70%以上。

料雲業務可實現800億元人幣收入目標

雲業務方面，中移動副總經理趙大春稱，移動雲業務成立至今，一直是集團戰略業務，上半年收入錄422.2億元，按年增長80.5%。他強調，雲業務仍有5-10年的黃金發展期，加上集團在相關方面處領先地位，對下半年的發展充滿信心，料可實現年初訂立移動雲收入達800億元的目標。

針對有内地雲端服務供應商下調收費，他認為是市場上階段性的促銷，對集團移動雲的發展影響不大，惟他指往後「公有雲」會按照市場情況，對價格進行動態調整；「私有雲」則會按照集團的毛利率指引進行變動。

形容AI「珠寶中最耀眼的一顆」

談及人工智能（AI）發展，趙大春指出，AI本質上反映算法、算力及數據這三大要素，而集團對AI領域的布局已長達十年，目前團隊的成員逾1500人，形容AI是「珠寶中最耀眼的一顆」。

資本開支雖下跌   惟全年目標不變

此外，上半年中移動資本開支有所放緩，按年跌11.5%至814億元；自由現金流為791億元，增長43.3%。集團首席執行官董昕指，反映5G建設高峰期已過，但全年目標1,832億元的目標則不變。

移動客戶數達9.85億    ARPU增0.2%

期内，通信服務收入為4,522.38億元，增長6.1%，而數字化轉型收入貢獻通信服務約29.3%，佔約1,326億元，按年增19.6%。中移動移動客戶數繼續成為冠軍，截至6月底達到9.85億戶，半年淨增1,038萬戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶，半年淨增1.08億戶。中移動上半年移動ARPU（每用戶平均收入）按年增長0.2%，達到52.4元。

截至6月底，中移動有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU增長0.7%，達43.3元。此外，上半年政企市場收入1,044億元，按年增長14.6%，政企客戶數2,430萬家，半年淨增110萬家。

此外，内地經濟復蘇慢熱，中移動在業績報告稱，新一代信息技術快速發展，發展空間龐大，但提到，當前宏觀經濟運行面臨新的困難挑戰，總體需求不足，部分企業經營困難，多元主體競爭激烈，公司轉型發展也面臨一些不確定因素，公司會保持戰略，加快創新驅動新增長模式，創造價值。

（第二版加入管理層意見）

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【業績｜中資電訊股】中聯通：上半年純利升13%、有信心全年純利雙位數增長　未透露新董事長人選　中期息加派23%、股息率6.3厘

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

編輯：袁諾曦、李哲毅

中國移動（00941） 港股 5G
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】恒大地產集團去年淨虧損527億、流動負債1.68萬億　生產經營受重大影響

下一篇文章

【業績｜iPhone概念股】高偉電子轉升4%　上半年少賺42.6%不派息　將繼續加大研發資源投入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款