▲ 【中移動業績】中移動加派中期息一成至2.43元、現價股息率約7厘 上半年多賺8.4%

內地電訊商龍頭中移動 （00941） 上半年純利761.73億元（人民幣，下同），按年增長8.4%；計劃派中期息2.43港元，按年增長10.5%。中移動重申，今年派息比率提高至70%以上。

中移動周四績前收報64.85港元，升0.5%，以今次中期息及去年末期息計算，現價股息率為約7.2厘。

中移動中期收入為5,307.19億元，按年增長6.8%。當中通信服務收入為4,522.38億元，增長6.1%，而數字化轉型收入貢獻通信服務約29.3%，佔約1,326億元，按年增19.6%。

移動客戶數達9.85億 ARPU增0.2%

中移動移動客戶數繼續成為冠軍，截至6月底達到9.85億戶，半年淨增1,038萬戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶，半年淨增1.08億戶。中移動上半年移動ARPU（每用戶平均收入）按年增長0.2%，達到52.4元。

截至6月底，中移動有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU增長0.7%，達43.3元。此外，上半年政企市場收入1,044億元，按年增長14.6%，政企客戶數2,430萬家，半年淨增110萬家。

資本開支跌11.5% 提及宏觀經濟總體需求不足

上半年中移動資本開支為814億元，按年跌11.5%，自由現金流為791億元，增長43.3%。

中移動在業績報告稱，新一代信息技術快速發展，發展空間龐大，但提到，當前宏觀經濟運行面臨新的困難挑戰，總體需求不足，部分企業經營困難，多元主體競爭激烈，公司轉型發展也面臨一些不確定因素，公司會保持戰略，加快創新驅動新增長模式，創造價值。

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編輯：袁諾曦、李哲毅