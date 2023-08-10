【中移動業績】中移動上半年多賺8.4%　加派中期息一成至2.43元、現價股息率7厘　管理層：雲業務收入可實現年初800億人幣目標（第二版）

▲ 【中移動業績】中移動加派中期息一成至2.43元、現價股息率約7厘 上半年多賺8.4%

中移動 （00941） 公布上半年業績，純利761.73億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，每股盈利3.56元；收入5,307.19億元，按年增長6.8%。中期息2.43港元，升10.5%。以周四（10日）收市價64.85港元計，現價股息率約7.2厘。

中移動董事長楊杰預告，年底將實現收入及盈利的「兩個突破」，即全年收入去年的9300億元，突破萬億大關，及利潤再創新高。被問及派息比例是否會進一步提升，他未有正面回應，僅稱如各方面持續健康發展，相信派息、員工薪酬和股東回報均會增長，又表明全年派息比率提高至70%以上。

料雲業務可實現800億元人幣收入目標

雲業務方面，中移動副總經理趙大春稱，移動雲業務成立至今，一直是集團戰略業務，上半年收入錄422.2億元，按年增長80.5%。他強調，雲業務仍有5-10年的黃金發展期，加上集團在相關方面處領先地位，對下半年的發展充滿信心，料可實現年初訂立移動雲收入達800億元的目標。

針對有内地雲端服務供應商下調收費，他認為是市場上階段性的促銷，對集團移動雲的發展影響不大，惟他指往後「公有雲」會按照市場情況，對價格進行動態調整；「私有雲」則會按照集團的毛利率指引進行變動。

形容AI「珠寶中最耀眼的一顆」

談及人工智能（AI）發展，趙大春指出，AI本質上反映算法、算力及數據這三大要素，而集團對AI領域的布局已長達十年，目前團隊的成員逾1500人，形容AI是「珠寶中最耀眼的一顆」。

資本開支雖下跌 惟全年目標不變

此外，上半年中移動資本開支有所放緩，按年跌11.5%至814億元；自由現金流為791億元，增長43.3%。集團首席執行官董昕指，反映5G建設高峰期已過，但全年目標1,832億元的目標則不變。

移動客戶數達9.85億 ARPU增0.2%

期内，通信服務收入為4,522.38億元，增長6.1%，而數字化轉型收入貢獻通信服務約29.3%，佔約1,326億元，按年增19.6%。中移動移動客戶數繼續成為冠軍，截至6月底達到9.85億戶，半年淨增1,038萬戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶，半年淨增1.08億戶。中移動上半年移動ARPU（每用戶平均收入）按年增長0.2%，達到52.4元。

截至6月底，中移動有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客户綜合ARPU增長0.7%，達43.3元。此外，上半年政企市場收入1,044億元，按年增長14.6%，政企客戶數2,430萬家，半年淨增110萬家。

此外，内地經濟復蘇慢熱，中移動在業績報告稱，新一代信息技術快速發展，發展空間龐大，但提到，當前宏觀經濟運行面臨新的困難挑戰，總體需求不足，部分企業經營困難，多元主體競爭激烈，公司轉型發展也面臨一些不確定因素，公司會保持戰略，加快創新驅動新增長模式，創造價值。

（第二版加入管理層意見）

相關文章：

【業績｜中資電訊股】中聯通：上半年純利升13%、有信心全年純利雙位數增長 未透露新董事長人選 中期息加派23%、股息率6.3厘

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定 中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

編輯：袁諾曦、李哲毅