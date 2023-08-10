▲ 【業績｜66】港鐵上半年淨利潤跌11.7%至41.8億元 派息0.42元

港鐵 （00066） 上半年總收入按年升19.7%至275.7億元，淨利潤11.7%至41.8億元。集團宣派中期普通股息每股0.42元，與去年同期相同。

從分部收入看，港鐵上半年香港車務營運的收入為93.4億元，按年增加60.7%。未計利息、財務開支、稅項和計及每年非定額付款後的虧損為7.7億元，較2022年減少72.1%。業績改善主要由於疫情後有所復甦，本地鐵路服務的乘客量上升，加上過境服務及高速鐵路（香港段）恢復運作。港鐵所有鐵路和巴士服務的總乘客量為9.2億人次，較2022年同期的6.494億人次上升41.7%，而周日平均乘客量亦上升40.3%至540萬人次。

另外，來自全香港車站商務活動的總收入按年增加63.1%至24.2億元，主要由於免稅店業務的租金收入隨著過境車站於今年年初重開而恢復。截至6月底，港鐵的車站零售商店總數為1,563 間，車站商店新訂租金下跌8.4%，平均出租率為97%。而香港物業租賃業務收入亦增加6.2%至23.2億元，主要由於防疫措施放寬後為租戶提供的租金寬減減少，但部分增長被新訂租金下跌抵銷。

至於中國內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入跌0.5%至130.8億元，但錄得應佔除稅後淨利潤 1.93億元，中國內地及澳門方面，公司在2023 年上半年的鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的經常性業務虧損為900萬元，主要因為深圳地鐵四號綫業務貢獻減少。

黃竹坑「THE SOUTHSIDE」新商場末季分階段開業

展望未來，港鐵表示，由於疫情已大致消退，對集團業務前景審慎樂觀，但需要應對其他不確定因素，例如全球通脹和利率高企。

物業業務方面，大圍站的新商場「圍方」已於7月開業，而另一黃竹坑站的「THE SOUTHSIDE」新商場，樓面面積達4.7萬平方米，預計將於今年第四季起分階段開業。這兩個新商場將使集團零售物業組合的應佔總樓面面積增加約三成。

下半年繼續入帳「日出康城」第十一期利潤

上半年，香港物業發展錄得7.12億港元的除稅後利潤，主要來自「日出康城」 第十一期的初始利潤入帳及多個已完成項目的餘下利潤。集團亦預期於今年下半年為 「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。

另外，集團將視乎市況而定，預計在未來12個月左右為約 4,000 個單位招標，並預期首先推出東涌東站第一期項目，而其他項目正在籌備中。

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